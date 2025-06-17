أسباب الصعر العضلي الخلقي عند الأطفال

أسباب الصعر العضلي الخلقي، الصعر العضلي الخلقي من الإصابات التى تحدث بين الأطفال الرضع، وتسبب أعراضا عديدة وملحوظة.

وأسباب الصعر العضلي الخلقي عديدة، وللأسف تظهر مع ولادة الأطفال، ويجب على الوالدين الاهتمام بفحص الطفل وتشخيصه لسرعة العلاج.

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي: إن الصعر الخلقي حالة تكون فيها عضلات الرقبة للرضيع قصيرة؛ مما يؤدي إلى انحناء الرقبة ودورانها، وتسمى تيبس الرقبة أو التواء الرقبة، وتظهر عادة منذ الولادة.

وأضاف البدوي، أن الصعر العضلي الخلقي يصيب العضلة القصية الترقوائية الخشائية (القترائية)، وعندما تتمدد هذه العضلة أو تنسحب فإنها تحدد انحدار رأس الرضيع نحو الجهة المصابة، بينما ينحني الذقن نحو الجهة المعاكسة، وفي هذه الحالة تكون العضلة قصيرة ومتليفة.

أسباب الصعر العضلي الخلقي

وتابع: يصيب الصعر العضلي الخلقي حوالي 1.9% من الرضع عند الولادة، ولا تزال أسبابه مجهولة، وموضع جدل، والنظرية الأوسع قبولا (النظرية الميكانيكية) تؤكد أن التشوه يترافق مع وضعية غير مثالية “شاذة” للرضيع في الرحم، ويمكن أن ينتج الصعر أيضا عن رض عضلي خلال الولادة، مما يؤدي إلى تطور ورم دموي في الألياف العضلية.

أسباب الصعر العضلي الخلقي، فيتو

أعراض الصعر العضلي الخلقي

وأوضح الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، أن من أعراض الصعر العضلي الخلقي:

عدم القدرة على قلب الرأس والتواء رأس الرضيع إلى جانب واحد.

كتلة صغيرة يمكن جسها في منتصف عضلة الرقبة المصابة.

آلام عضلات الرقبة أو آلام أسفل الراس.

مجال محدود للحركة في الرأس والرقبة.

تشنج عضلات الرقبة.

قد يتسطح جانب واحد من الوجه والرأس لأن الطفل ينام دائما على جانب واحد.

علاج الصعر العضلي الخلقي

وأضاف اخصائى السمنة والعلاج الطبيعي، أن من طرق علاج الصعر العضلي الخلقي:

طوق العنق للرقبة

العلاج بالحرارة

العلاج غير الجراحي

برنامج تمارين لشد العضلة القصية الترقوية الخشائية، وتشمل تمارين الإطالة تحويل عنق الطفل من جانب إلى جانب بحيث يلامس الذقن كل كتف، وإمالة الرأس برفق لجلب الأذن على الجانب غير المصاب إلى الكتف، ويجب القيام بهذه التمارين عدة مرات في اليوم.

وضع الألعاب حيث يجب أن يدير طفلك رأسه لرؤيتها.

حمل الطفل حتى ينظر بعيدا عن الجانب المحدود.

وضع سرير الأطفال وطاولة التغيير بحيث يجب أن ينظر طفلك بعيدا عن الجانب المحدود لرؤيتك.

وضع الطفل على بطنه لفترات قصيرة عندما يكون مستيقظا “وقت البطن” للمساعدة في تقوية عضلات الرقبة.

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