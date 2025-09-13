محاولة فاشلة لتهريب مخدرات داخل قسم شرطة الهرم

في مشهد أقرب إلى أفلام الجريمة، لكن هذه المرة داخل جدران قسم شرطة حقيقي، انتهت محاولة تهريب مخدرات فاشلة بسجن المتهم لسنوات وتغريمه مبالغ مالية كبيرة.

حيث أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أيمن محمد عبد الحكم أشعت، حكمها في القضية رقم 7679 لسنة 2025 جنايات الهرم، بمعاقبة المتهم حسن صبري محمد أبو ضيف، بالحبس لمدة 15 سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك لإدانته بحيازة مخدر "الميثامفيتامين" وسلاح أبيض بقصد إدخالها لأحد المحبوسين.

تفاصيل الواقعة:

زيارة مشبوهة تكشف حقيقة صادمة

كانت الساعة تقترب من الخامسة مساءً في 10 فبراير 2025، عندما توجه المتهم إلى قسم شرطة الهرم لزيارة أحد المحبوسين على ذمة قضية أخرى.

وخلال إجراءات التفتيش الروتينية لـ "الزيارة" التي كان يحملها المتهم، عثر النقيب عبد الله عبد التواب أمين، رئيس تحقيقات القسم، على كيس بلاستيكي شفاف يحتوي على مادة بلورية بيضاء.



وبمواجهة المتهم، أقر بأنه يحمل هذه المواد لإدخالها للمتهم المحبوس، وأثبت تقرير المعمل الجنائي لاحقًا أن المادة البيضاء كانت مخدر الميثامفيتامين، المعروف بـ"الشابو"، وأن وزنها يبلغ 9.40 جرامات. كما عُثر في نفس الكيس على سلاح أبيض (كتر) وهاتف محمول صغير. وتمت إحالته للمحاكمة.



أدلة دامغة وإدانة لا مفر منها

وحكمت المحكمة غيابيًا على المتهم، كونه لم يمثل أمامها في جلسة 17 يوليو 2025، وثبتت إدانته بعد التأكد من أنه أحرز المخدر والسلاح الأبيض بغير ترخيص أو مسوغ قانوني.

وقررت المحكمة حبسه 15 سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة جميع المضبوطات.

واستندت المحكمة في حكمها إلى شهادات ضباط الواقعة، وهم النقيب عبد الله عبد التواب أمين الذي اكتشف المخدرات، والنقيب يوسف علاء عوض الله الذي أكدت تحرياته صحة الواقعة.

كما كان لتقرير المعمل الكيماوي، الذي أثبت نوع المخدر ووزنه، دور حاسم في إدانة المتهم.



وعلى الرغم من إنكار المتهم للتهم الموجهة إليه خلال التحقيقات، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الإنكار، لثقتها الكاملة في الأدلة والقرائن المقدمة.

