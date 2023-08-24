التضامن توضح خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة من المنزل

أوضحت الدكتورة هالة الشرقاوي الأخصائية بإدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة من المنزل من خلال حملة (هنوصلك).

خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة

وقالت الشرقاوي في تصريحات خاصة لفيتو إن حملة هنوصلك تستهدف الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة في منازلهم وملء بيانات التقديم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة وبعدها تتوالى خطوات استخراج الكارت في الخطوات التالية:

يتقدم المريض بملفه الطبي لمكتب التأهيل المتنقل والمرافق لفريق حملة هنوصلك في القرى

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إطلاع مكتب التأهيل على ملف الحالة

دراسة ملف حالة المتقدم طبيا من خلال لجنة متخصصة

في حالة مطابقة التقارير الوظيفية للتقارير الطبية تتم موافقة مدير مكتب التأهيل على طلب الكارت سيتم رفع الموافقة علي منظومة الوزارة

وتنتظر الحالة استلام الكارت في خلال 45 يوم من خلال مكتب التأهيل المتخصص لكل قرية.

بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة

وفي وقت سابق أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بدء المرحلة الثالثة من استخراج كروت الخدمات المتكاملة مع بداية شهر أغسطس الجاري، وذلك في محافظات: "القاهرة - الجيزة - القليوبية، الإسكندرية، المنوفية، الغربية - الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، شمال سيناء، الإسماعيلية - السويس - قنا، سوهاج"، وسيتم التوسع التدريجي في أماكن تغطية الحملة بما يشمل كافة أنحاء الجمهورية.

حملة المليون بطاقة خدمات متكاملة

كما يتم بدء إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتضمن "الإعاقات البسيطة - المستوى الأول"، حيث وافق مجلس الوزراء على طلب بدء التسجيل الإلكتروني في باقي مراحل إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة من الإعاقات الحركية والذهنية والبصرية والسمعية واضطراب طيف التوحد وأمراض الدم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الإعاقات التي سيتم تسجيلها في المرحلة الثالثة تتضمن الإعاقة البسيطة، وهي مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة، والإعاقات الحركية البسيطة مثل "شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة - ضمور العضلات البسيط - تيبس المفاصل- إصابات وتشوهات العمود الفقري - بتر أصابع أو سلاميات متعددة بالطرف الواحد – عيوب خلقية – ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي – الشلل الدماغي البسيط – خلل بالأعصاب الطرفية"، بالإضافة إلى الإعاقة البصرية "ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل"، والإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل فى الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة".

كما من بين الإعاقات التي تتضمنها المرحلة الثالثة أيضا الإعاقة الذهنية "وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبار المعتمدة"، والإعاقات المتعددة ذات التأثير البسيط على أداء الشخص، فضلًا عن أمراض الدم ذات التأثير البسيط من الآتي: "الثلاسيميا - أنيميا البحر المتوسط - الأنيميا المنجلية – الهيموفيليا".

وأوضحت القباج أن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة تتضمن مرحلتين، الأولى تتمثل في التقييم الطبي وفقًا لنموذج الكشف الطبي المميكن والمعتمد من أحد المستشفيات التابعة لـ"وزارة الصحة والسكان - المستشفيات الجامعية - مستشفيات القوات المسلحة – مستشفيات هيئة الشرطة"، والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، وذلك من خلال الحجز على موقع وزارة الصحة والسكان، أما المرحلة الثانية فتتمثل في التقييم الوظائفي من قبل مكاتب التأهيل الاجتماعي لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبي.