التضامن: صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية قدم منحًا بـ 257 مليون جنيه

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا من الدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بشأن المنح المقدمة من الصندوق للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال الفترة من مارس وحتي أغسطس الماضي.

وقدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحًا لعدد 206 جمعيات ومؤسسات أهلية في مختلف القطاعات بإجمالي تمويل قدره 257.575.749 جنيهًا، حيث تم دعم 45 جمعية في قطاع الدفاع الاجتماعي بإجمالي مبلغ 48.588.742 جنيهًا بنسبة 18.86% من إجمالي الصرف، وكذلك دعم 98 جمعية في مشروعات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بإجمالي 57.487.011 جنيهًا بنسبة 22.32%.

كما دعم الصندوق مشروعات الرعاية المؤسسية والأسرية والمسنين لعدد 46 جمعية بإجمالي 46.659.411 جنيهًا بنسبة 18.11%، ودعم جمعية واحدة بإجمالي 200 ألف جنيه بنسبة 0.78%، فضلا عن دعم جمعية واحدة في سكن كريم بإجمالي مبلغ 222.280 جنيهًا بنسبة 0.09%، ودعم جمعية بمشروعات الطفولة المبكرة بالمناطق الحضرية بإجمالي مبلغ 900 ألف جنيه بنسبة 0.35%، وفي مجال الإغاثة تم دعم 3 جمعيات بإجمالي مبلغ 97.593.204 جنيها بنسبة 37.89%، أما برنامج المواطنة فقد تم دعم 11 جمعية بإجمالي مبلغ 4.125.000 جنيه بنسبة 1.60%.

ويهدف صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى تعزيز كفاءة العمل الأهلي وزيادة أثره المجتمعي من خلال تمويل المشروعات التنموية مع تحقيق الاستدامة المالية للصندوق، حيث يتميز بتقديم حزم متكاملة من الدعم المالي والفني والإداري مرتكزة على الحوكمة الرشيدة والأنظمة الرقمية المتطورة والشراكات الاستراتيجية.

وكانت الدكتورة مايا مرسي قد ترأست الأسبوع الماضي اجتماع مجلس إدارة الصندوق، والذي شهد استعراض أبرز أنشطة الصندوق خلال الفترة من مارس وحتى أغسطس الماضي، منها إطلاق الصندوق بالشراكة مع عدد من مؤسسات المجتمع الأهلي حملة إفطار "أهالينا" والتي هدفت لتخفيف الأعباء المادية عن الأسر الأولى بالرعاية من خلال توزيع وجبات إفطار وسلع غذائية متنوعة، فضلا عن تنظيم مسابقة أهل الخير 1، ومسابقة أهل الخير 2، بالإضافة إلى مناقشة برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة في إطار جهود الدولة لترسيخ المشاركة الفاعلة بين جميع فئات المجتمع.

كما تم استعراض أهم الخدمات التي ستقدمها المنصات الرقمية التابعة للصندوق إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية والاتحادات، وكذلك المتطوعين والتي تم الانتهاء منها وسيتم إطلاقها قريبًا.

