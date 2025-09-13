محافظ الإسكندرية: معارض "أهلًا مدارس" تستهدف توفير احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، عن انطلاق معارض "أهلًا مدارس 2025" بجميع أنحاء المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدولة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

كما أكد محافظ الإسكندرية أن معارض "أهلًا مدارس" أصبحت تقليدًا سنويًا مهمًا يلقى إقبالًا واسعًا من المواطنين، لما توفره من مستلزمات دراسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرًا إلى حرص الدولة على الاستمرار في تنفيذ المبادرات المجتمعية والتنموية التي تستهدف المواطن المصري بشكل مباشر.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنظيم المعارض على نطاق واسع في المحافظة، حيث تم تخصيص 20 فرعًا للسلاسل التجارية الكبرى، و7 مكتبات كبرى في مناطق محطة مصر، المنشية، العامرية، ومحمد نجيب.

كما تم تنظيم معارض متنقلة ضمن أسواق اليوم الواحد في عدد من الأحياء، منها حي شرق، وحي المنتزه أول، وحي العجمي، وحي الجمرك، لتوسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين بالإضافة الي العديد من الشوادر في مناطق مختلفة بالمحافظة لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار دعم المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية في المبادرة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على دعم الأسر، وإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

