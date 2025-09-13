أسعار الذهب اليوم السبت 2025.9.13 في قطر

شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية، مساء اليوم السبت، انخفاضا طفيفا في جميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية، ويقبل الكثير من القطريين على شراء المشغولات الذهبية، والسبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 بسوق الذهب القطري اليوم عند 426 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 3901 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 372 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 319 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 248 ريالا قطريا.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بعد أن سجل أعلى مستوى تاريخي في ظل ترقب الأسواق لقرار خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، ليكمل الذهب ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3674 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3591 دولار للأونصة ليغلق جلسة الأسبوع الماضي عند 3643 دولار للأونصة

واعلن أعلن مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المتداولة العالمية للذهب شهدت تدفقات للشهر الثالث على التوالي في أغسطس بقيادة الصناديق الغربية مجددًا.

اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة العالمية المدعومة ماديًا بالذهب 5.51 مليار دولار أمريكي في أغسطس، لتمدد بذلك سلسلة تدفقاتها إلى ثلاثة أشهر.

