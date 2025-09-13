بدء الاستعداد للعام الدراسي الجديد بكفر الشيخ

عقد الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ اجتماعا بحضور أعضاء المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية، فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، استعدادا للعام الدراسى الجديد.



تناول الاجتماع، التأكيد على تفعيل دور المتابعة وتكثيف الزيارات الميدانية، لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد.



كما تم مناقشة بنود الكتاب الدورى 17 وتم التأكيد على إزالة كافة السلبيات بشكل فورى، وعلى هامش الاجتماع، كما راجع وكيل الوزارة خطة توزيع العمل طبقا لخطة العمل الوضوعة، والتأكيد على الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية للطلاب والإعلان عن ذلك على صفحات المدارس، والتأكيد على جميع المدارس بضرورة ‏ تجديد أعلام الجمهورية والمحافظة طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وتكثيف المتابعات لضمان بدء الدراسة للطلاب من خلال توفير بيئة تعليمية أمنة، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.

