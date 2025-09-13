السبت 13 سبتمبر 2025
حوادث

مصرع سيدة وإصابة 15 شخصا في حادثين منفصلين بالوادي الجديد

مديرية أمن الوادي
مديرية أمن الوادي الجديد، ڤيتو

لقيت سيدة مصرعه، فيما أصيب شخصين آخرين، في حادث مروري، اليوم السبت، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد. 

هذا فيما أصيب 13 شخصا، في حادث مروري، اليوم السبت، بمنطقة شرق العوينات في الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي. 

تبين تصادم سيارة ملاكي بسيارة ربع نقل بطريق " الفرافرة – قرية صبيح " بمنطقة الكيلو 6 من الطريق أسفر عن مصرع نجوى إبراهيم حمدي، 30 عامًا، واصابة كل من محمد خالد محمد، 19 عامًا، إبراهيم سعيد حمادة، 5 أعوام، وجمعيهم مقيمون بالفرافرة. 

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المتوفية والمصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، ووضع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
إصابة 13 في انقلاب ميكروباص بشرق العوينات

وعلي صعيد متصل تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام. 

تبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق " الداخلة – شرق العوينات " بمنطقة الكيلو 165 من الطريق بعد قرية " العين"، أسفر عن اصابة عمال زراعين وهم كل من: حسن عبدالحميد أحمد – 15 عامًا، أحمد محمود عطا – 23 عامًا، زياد أحمد فتحي – 15 عامًا، أحمد أحمد فتحي – 15 عامًا، محمد علاء أحمد – 17 عامًا، أحمد عبدربه أحمد – 15 عامًا، حسام حسن عبدالحميد – 16 عامًا، محمد زين العابدين خلف – 24 عامًا، يوسف سيد محمد – 13 عامًا، يوسف هشام محمود – 16 عامًا، مصطفى بدر حسن – 18 عامًا، مصطفى عبدالحميد – 21 عامًا، شامخ حسن عبدالصمد – 22 عامًا.
انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام، لتلقي العلاج وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

