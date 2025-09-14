نجلاء بدر: لا أعترف بالصعوبات في العمل الفني



من نجاح لنجاح تتصدر الفنانة نجلاء بدر الترند بعد تميزها في الأدوار التي تقدمها، فهى بخطى ثابته تثبت جدارتها بالأدوار التي تقدمها فلم يكن لديها خوف كثير في الشخصيات التي يقدمها، مما يجعلها متيمزة دائما، لديها حساب في الاعمال غلا الشخصيات الفارقة في مشوارها الفنية.

نجلاء بدر كشفت خلال حوارها مع فيتو عن ابزر الصعوبات التي واجهتها اثناء تقديم دورها في مسلسل "أزمة ثقة" مما جعلها تحتل عرش الترند بعد لاعرض الحلقات الاولى منه، وعن سبب قبولها للعمل أكدت أنها دوما ىتحب الادوار المختلفة التى تجعلها ىفي تقدم دائم، ورات ؟أن كبل عمل معروض بالسيزون الحالى جيدة ولكل منها خط درامي مختلف، وعن التامفس وجدت أن التنافس الايجابي لايجعلها دائما مختلفة، وتمنت ان تنال جميع الاعمال اعهجاب الجمهور لأن كل فنان يبذل كل جهده في العمل ليخرج بشكل افضل.

بداية ما هو عامل الجذب في مسلسل أزمة ثقة؟

السيناريو كان أهم شىء، فكل مشهد فيه مختلف لم أقدمه من قبل، والمخرج وائل فهمي عبدالحميد أول شخص كلمنى عن العمل، وكان هذا بعد رمضان الماضي، وتم تغيير الورق، وجدت فيه فكرة مختلفة وهى جريمة القتل، والكل لايعلم من القاتل منذ البداية، ولكن التناول نفسه مختلف وهذا ما جعلنى أوافق على العمل،، وتشابك الأحداث والشخصيات الغنية، وأنا أحب هذه اننوعية من الأعمال.

كيف تم التجهيز للشخصية؟

تجهيز الفنان لاى شخصية يتخلف تمام من فنان للأخر، ومدرستى في التجهيز للشخصيات هعو التعايش معها، ولم أحضر لها بشكل خارجي فقط، والشخصية التى قدمتها بها مواطن ضعف وقوية كثيرة من خلال التحليل العميق لها مرحلة التركيز وهو الارتباط بالمكان، فكنت أعيش في التصوير ما يقرب من 18 ساعة يوميًا لدرجة أننى صدقت أن المكان خاص بي، وبعد الشخصية تفرض نفسها.

ماذا عن الصعوبات في أزمة ثقة؟

لا أعرف شيئا اسمه صعوبات في العمل الفني، وحتى المشاهد الصعبة ليست صعوبتها في التقديم، ولكن الصعوبة في كيفية التنفيذ، فقط.

كيف كانت كواليس العمل مع هاني عادل؟

كواليس العمل كانت جيدة، وهانى عادل ممثل متميز، وليست المرة الأولى التي أتعاون فيها معه، وكل الكواليس كانت عبارة عن مرح وضحك، وأنا أتعامل مع الاعمال الفنية اننى شخصية بداخل عالمك آخر، ولدى مسئولية كبيرة في كل الاعمال وأحترم هذا الشىء.



هل هناك أزمة ثقة في حياة نجلاء بدر؟

أكيد يوجد في حياتي أزمات ثقة، وخذلان وليس موقف واحد فقط، وكل شخص يوجد في حياته أزمات ثقة والحياة مراحل وتعلم في كل شىء، وانا فعلا اتعلمت كتير في حياتى من أزمات الثقة التي تعرضت لها، في حياتى.

كيف ترين أزمة ثقة بين الأعمال الأخرى المعروضة معه؟

أنا بحب الأوف سيزون وأحب أن تعرض أعمالى به، وأرى أنه يعطي الحق لكل عمل في نسبة المشاهدة الخاصة به، ويوجد به مساحة واسعة، والأعمال به تكون ذو قصة عالية، وأغلب الأعمال التي فرحت بها جدًا عرضت أغلبها بالأوف سيزون، وحققت نجاح كبير جدًا، ونتمنى أن يكون هناك أعمال طوال العام، لأن الشخر الكريم به زخم كبير من الأعمال، وباقى العام الموضوع يبقا عاديًا.

هل معني ذلك إنك تفضلين المشاركة في الأعمال بعيدًا عن السباق الرمضاني؟

ليس بالمعني المعروف أننى أفضل المشاركة في الأعمالب خارج رمضان، ولكنى أوضح أن الأعمال عرضها على مر العام شىء جيد بالنسبة للجميع الجمهور والفنان.

هل يشغلك البطولة المطلقة في الأعمال الفنية التي تقديمها؟

عمر البطولة المطلقة ما كانت بعيدة عن خيالي منذ دخولى عالم الفن، لأنه يعتبر حلم، ولكن هناك مقياس لها، امته تتعمل ومع مين والشخصية كل هذه العوامل لابد من توافهرا في العمل الذى يعرض، وعرض عليا العديد من الأعمال بطولة مطلقة لكنى لا أراها مناسبة لى لأن هناك بطولة مطلقة تضر، ورفضتها من قبل. وأهم شىء أن يكون طاقم العمل من ممثلين ومخرج على جدارة كبيرة بالعمل الفني، وأحب خوضها في عمل يترك بصمة في تاتريخي.



نجلاء بدر لو تعرضت للخيانة ماذا تفعل؟

ضاحكة... مش لو تعرضت، كلنا تعرضنا للخيانة، وانا تعرضت لها، وردى الوحيد هو الانسحاب، ولا اعترف بالعتاب نهائيًا، لأن الشخص الذى يخون لا يصح معه العتاب، وانا لا اغفر الخيانة، وهي اصبحت في الفعل الماضي، وافضل أن أدواى جرحي فقط كي أعود كما كنت في البداية، وابعتد عن أخطائي السابقة.



كيف ترين العرض على المنصات الرقمية؟

احنا في عصر التكنولوجي والجمهور يفضللا البحث اولا، والمشاهدة بدون اعلانات، وهى مناسبة للعرض، ولكن ليس معني ذلك أن العرض عبر القنوات ليس مهم، لأن العديد من الجمهور لم يكن لديه الوعي التنكنولوجي، فلابد من احترام جميع المشاهدين.

هل من الممكن أن تتجهي للإنتاج؟

فكرت كتير في موضوع الانتاج، ولكنى أميل إلى التأليف أكثر، لأن الانتاج مسئولية كبيرة وتسويق وعناصر كتير جدًا.

رمضان 2026؟

في حاجات لم تكتمل حتى الأن، وأحب أن تكون الصورة واضحة في كل شىء قبل خوض اى عمل، وأتمنى الأعمال المعروضة تكتمل لأفصح عنها.

ماذا عن موقفك من الأدوار الجريئة؟

دراما جرئية أم قصة جرئية، وكلنا في الوقت الحالي نقدم الأعمال الجرئية، لأن العصر الحالي بطبعه جرئي للجميع، ويتم تناول قضايا مختلفة وجيدة، مثل التيك توك، كل هذه القضايا مهمة ومختلفة لابد أن نهتم بها، مخثل ختان البناتى من اسخن القضايا لابد من تناولها بشكل معين.

