مفاجأة سارة لـ باريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان يترقب مفاجأة سارة تخص مباراته المرتقبة أمام برشلونة، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحل "بي إس جي" ضيفًا على الفريق الكتالوني في الأول من أكتوبر المقبل، بينما يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة أتالانتا الإيطالي، الأربعاء المقبل.

من جانبها، كشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن الفريق الباريسي قد يستعيد جهود نجمه الشاب، ديزيريه دوي، خلال مواجهة برشلونة.

وكان النادي الباريسي أعلن قبل أيام قليلة أن دوي سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع بسبب إصابة في عضلة الساق "السمانة".

وأصيب ديزيريه دوي خلال فوز فرنسا على أوكرانيا بنتيجة 2-0، الجمعة الماضي، في افتتاح مشوار الفريقين بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويبقى دوي من الركائز المهمة في هجوم الفريق الباريسي، وترشح لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام بفضل دوره البارز في تتويج "بي إس جي" بخمسة ألقاب هذا العام.

