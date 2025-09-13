وزيرا الرى والتنمية المحلية يبحثان مع محافظ الأقصر تطوير الواجهة النيلية

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية.

نماذج المماشى المقترحة من وزارة الموارد المائية والري بالمحافظات

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والخاصة بالأعمال المقترح تنفيذها ببعض المحافظات ذات الواجهة النيلية ومنها محافظة الأقصر بمدن الأقصر وإسنا وأرمنت، كما تم استعراض عدد من نماذج المماشى المقترحة من وزارة الموارد المائية والري والتى يمكن تنفيذ أى منها بالشكل الذى يضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر مع تطبيق اشتراطات تنفيذ الأعمال بالمنطقتين المحظورة والمقيدة.

كما تم تناول الاجتماع أوجه الاستفادة من أراضي طرح النهر في محافظة الأقصر وبعض الأراضي التي يمكن استغلالها للمنفعة العامة لخدمة المواطنين وأهالي محافظة الأقصر ومحافظات الصعيد.

وشدد الدكتور هاني سويلم على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والضوابط الحاكمة الواردة بقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية فيما يخص الأعمال التى يتم تنفيذها على جانبي نهر النيل، مع حظر تنفيذ أي أعمال بالقطاع المائي للنهر.

وأضاف أن أي تعديات على مجرى النهر تؤثر بشكل سلبى على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات المائية المختلفة، وبالتالي تقوم الوزارة بمواجهة أي تعديات على مجرى النهر بكل حسم ووأد التعديات فى مهدها، مع متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة وعدم تنفيذ أى أعمال تؤثر بأي شكل سلبى على القطاع المائي.

ووجه الدكتور هاني سويلم بضرورة قيام أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع أجهزة محافظة الأقصر لدراسة المقترحات المقدمة من المحافظة لخدمة المواطنين مع مراعاة كافة الاشتراطات والقوانين المنظمة.

وقف التعديات على المجاري المائية

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة علي التعاون مع وزارة الموارد المائية والري وأجهزتها المختلفة وبالشراكة مع المحافظات في التصدي بكل حزم لأي تعديات علي المجاري المائية، مؤكدة أهمية التنسيق بين الوزارتين والمحافظات فيما يخص المشروعات المنفذة علي جانبي نهر النيل وأراضي طرح النهر بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الواجهات النيلية في مختلف المحافظات، باعتبارها متنفسًا حضاريًا وسياحيًا وخدميًا للمواطنين، مشيرة إلى أن محافظة الأقصر بما تملكه من مقومات سياحية وتاريخية تستحق مشروعات نوعية تليق بمكانتها.

وأشارت عوض إلى أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع وزارة الري ومحافظة الأقصر لوضع مشروعات التطوير في إطار قانوني وتنظيمي يضمن الحفاظ على نهر النيل، وفى الوقت نفسه يحقق الاستفادة القصوى من الأراضي والفرص الاستثمارية المتاحة لخدمة الأهالي وخلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.

وتم الاتفاق بين الوزراء والمحافظ على مواصلة التنسيق المشترك، والمتابعة الدقيقة لضمان الالتزام التام بالاشتراطات والضوابط الحاكمة الواردة بقانون الموارد المائية والري عند تنفيذ أي أعمال على جانبي نهر النيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.