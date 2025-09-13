الصحة الفلسطينية: 7 وفيات جديدة اليوم جراء التجويع بغزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن وفاة 7 فلسطينيين، بينهم طفلان، خلال الساعات الـ24 الماضية نتيجة التجويع وسوء التغذية بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

ضحايا المجاعة في غزة

وبذلك ارتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 420 شهيدا منذ بداية الحرب، بينهم 145 طفلا، وفق إحصائية الوزارة.

في السياق ذاته، قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا): إن سبب المجاعة في غزة هو القيود على المساعدات وتدمير البنية التحتية ومهاجمة العمليات الإنسانية.

مفوض الأونروا: سبب المجاعة بغزة هو القيود على المساعدات

وأضاف: لم أر قط مثل هذا الاستهتار الصارخ بالوضع المحمي للعاملين في المجال الإنساني والمرافق والعمليات.

وأمس الجمعة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة، بسقوط 65 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 48 في مدينة غزة وشمال القطاع.

وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت أمس الجمعة، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 38 شهيدا و200 مصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

من جانبه، قال مصدر في جهاز الإسعاف والطوارئ: إن 4 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 14 فلسطينيا في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمنطقة التوام شمالي مدينة غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.