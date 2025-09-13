غارات جوية إسرائيلية تستهدف مدرستين للأونروا بمخيم الشاطئ

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

غارات جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ

وأوضحت التقارير أن الغارات استهدفت مدرستين للأونروا تؤويان نازحين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفي الثالث من سبتمبر الجاري، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا باسم "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل، مما أثار انتقادات واحتجاجات في إسرائيل خوفا على حياة الأسرى والجنود.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بالقطاع الفلسطيني تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

