السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مرور مفاجئ يكشف غياب 3 أطباء بمستشفى جمصة بالدقهلية

المرور على مستشفى
المرور على مستشفى جمصة، فيتو

أجرت لجنة من مديرية الصحة برئاسة الدكتورة شيرين يحيى، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور طارق مجاهد، جولة مفاجئة على مستشفى جمصة المركزي في تمام التاسعة والنصف مساءً، وذلك بحضور نائب المدير والمدير المناوب. 

وجاء ذلك في إطار تعليمات  الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتكثيف المرور الميداني على المستشفيات على مدار اليوم.

وخلال الجولة، تم المرور على أقسام الاستقبال والأشعة والمعمل، حيث تبين تواجد الأطباء المقيمين وانتظام العمل، فضلًا عن حضور نائب المدير أثناء المرور، كما رصدت اللجنة تغيب ثلاثة أطباء، وتم التشطيب عليهم من قبل المدير المناوب وفقًا للتعليمات. 

توافر المستلزمات الطبية والأدوية

وتأكدت اللجنة من توافر المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية اللازمة لتقديم الخدمة، إلى جانب تواجد طبيب الأشعة وفني المعمل بشكل منتظم. فيما لوحظ عدم التزام تمريض الفرز بالتواجد في أماكنها المخصصة، إلا أن الملاحظة جرى تداركها أثناء المرور. 

ضعف في إشراف شركة الأمن والنظافة

كما سجلت اللجنة ملاحظة تتعلق بوجود ضعف في إشراف شركة الأمن والنظافة، وتم التنبيه بضرورة رفع مستوى الأداء والمتابعة المستمرة لضمان بيئة آمنة ونظيفة للمرضى والمترددين على المستشفى.

المرور يمثل أداة مهمة للوقوف على واقع العمل

وأكدت اللجنة في ختام جولتها أن المرور يمثل أداة مهمة للوقوف على واقع العمل الميداني، ورصد الملاحظات ومعالجتها في حينها، بما يضمن انتظام تقديم الخدمة الطبية وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى على مدار الساعة. 

الجريدة الرسمية
