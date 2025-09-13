وفد من حماس يقدم العزاء لأهالي الضابط القطري "شهيد الهجوم الإسرائيلي" (فيديو)

زار وفد من حركة حماس مجلس عزاء الضابط القطري الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من منتسبي قوة الأمن الداخلي "لخويا"، الذي استشهد في الضربة الإسرائيلية للدوحة مؤخرا.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الوفد ضم كل من عزت الرشق، وأسامة حمدان، وعبد الكريم سعيد.

وحاولت إسرائيل اغتيال القادة السياسيين لحركة "حماس" بهجوم في قطر يوم الثلاثاء الماضي، في ضربة هددت بعرقلة جهود الدعم أمريكي للتوسط في هدنة في غزة وإنهاء الصراع المستمر منذ نحو عامين.

ولقي الهجوم تنديدات كثير من دول الشرق الأوسط وخارجه بوصفه عملا يهدد بتصعيد التوتر في منطقة مضطربة بالفعل.

