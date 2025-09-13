السبت 13 سبتمبر 2025
حوادث

إحالة سائق سيارة نقل دهس سيدة في السلام للمحاكمة

متهم، فيتو
متهم، فيتو

أمرت نيابة السلام بإحالة سائق سيارة نقل، لاتهامه بدهس سيدة أثناء عبورها الطريق، ما أدى إلى وفاتها بمدينة السلام، وذلك بعد ثبوت إيجابية تعاطيه للمواد المخدرة، للمحاكمة الجنائية.

حادث السلام

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة السلام، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين أن سيارة نقل صدمت سيدة أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السلام ما أسفر عن مصرعها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن جثة المجني عليها وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

نيابة السلام السلام مدينة السلام

