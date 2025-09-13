السبت 13 سبتمبر 2025
احتجاجات أمام منزل وزير إسرائيلي للمطالبة بإنهاء الحرب

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن عددا من المحتجين يتجمعون أمام منزل وزير التربية والتعليم وسط إسرائيل مطالبين بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى.

وبحسب العائلات، لا يزال هناك 48 أسيرا محتجزا في غزة، بينهم نحو 20 على قيد الحياة. واعتبرت العائلات أن هناك علما أسود "يرفرف فوق خيار احتلال غزة" مطالبة بإبرام صفقة تبادل، حتى لو كان ثمنها وقف العمليات العسكرية.

وسجل قرابة  15 ألف شخص أسماءهم للمشاركة في مظاهرة تحت شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" وسط برلين اليوم السبت، في فعالية تتضمن كلمة لروجر واترز مؤسس فرقة بينك فلويد الموسيقية. 

آلاف الأشخاص يشاركون في مظاهرات بألمانيا لدعم غزة

وقالت  النائبة سارة فاجنكنيشت، التي تقود تحالف سارة فاجنكنيشت الشعبوي، والتي تشارك في تنظيم المظاهرة، أن واترز سيتحدث إلى المتظاهرين من نيويورك عبر رابط فيديو.

ورفضت فاجنكنيشت الاتهامات بمعاداة السامية التي وجهت إلى نجم الروك، الذي واجه احتجاجات وانتقادات في حفلاته بسبب دعمه لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات التي تشجع الضغط على إسرائيل بسبب سلوكها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واضافت فاجنكنيشت "لا أعتقد أن انتقاد الحكومة الإسرائيلية يجب أن يوصف بأنه معاداة للسامية". وتأسس حزب فاجنكنيشت في مطلع العام الماضي، وتراجع دوره نسبيا بعد فشله في دخول البرلمان في انتخابات فبراير في ألمانيا. 

وعلى عكس الحكومة التي يقودها المحافظون في برلين، وصفت فاجنكنيشت مرارا الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها إبادة جماعية للفلسطينيين.

