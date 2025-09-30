مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، مدح الله الخاشعين في صلاتهم، فقال: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ {المؤمنون:1-2}.

ويعد انتظار الصلاة بعد الصلاة، من الرباط في سبيل الله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أخرجه مسلم.

وصلاة الجماعة في المساجد من أفضل الأعمال، وأَجَلِّ القُرُبات.

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان الفجر اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان الفجر بالقاهرة: 5:21 ص

موعد أذان الفجر بالإسكندرية: 5:26 ص

موعد أذان الفجر بأسوان: 5:18 ص

وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

القاهرة:

• الفجر: 5:21 ص

• الظهر: 12:45 م

• العصر: 4:09 م

• المغرب: 6:42 م

• العشاء: 7:59 م

الإسكندرية:

• الفجر: 5:26 ص

• الظهر: 12:50 م

• العصر: 4:13 م

• المغرب: 6:47 م

• العشاء: 8:05 م

أسوان:

• الفجر: 5:18 ص

• الظهر: 12:38 م

• العصر: 4:02 م

• المغرب: 6:36 م

• العشاء: 7:49م

الإسماعيلية:

• الفجر: 5:17 ص

• الظهر: 12:41 م

• العصر: 4:05 م

• المغرب: 6:38 م

• العشاء: 7:55 م

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

روى مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: سل فقُلت: أسألك مرافقتك في الجنة قال: أوَ غير ذلك؟ قُلت: هو ذاك قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود

روى مسلم عن عُقبة بن عامر الجُهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يتوضأ فيُحسن الوضوء ويُصلي ركعتين يُقبل بقلبه ووجه عليهما إلا وجبت له الجنة.

وروى الطبراني بسند حسن وقال الألباني: حسن صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلان فقال: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدٌ.

