قيادي بحماس: العالم أصبح يعلم حقيقة الطرف المعطل للاتفاق بعد حادث الدوحة

قال القيادي بحماس أسامة حمدان، في تصريحات صحفية، إن العالم بات يعلم الآن بعد العدوان على قطر حقيقة الطرف المعطل للاتفاق.

وأضاف القيادي بحماس أسامة حمدان: محاولة اغتيال وفد حماس بالدوحة إطلاق نار مباشر على ورقة الرئيس ترامب.

وتابع القيادي بحماس أسامة حمدان: نترقب نتائج جهود رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في الولايات المتحدة.

وطالبت حركة حماس الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف جرائم الإبادة والتجويع والتهجير بحق شعبنا، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال المجرمين.

وقبل وقت سابق قال القيادي في حماس فوزي برهوم،: جريمة الكيان الصهيوني في الدوحة ليست اعتداء على قطر فقط بل إعلان حرب على الدول العربية.

وأضاف القيادي الحمساوي فوزي برهوم: الهجوم الصهيوني على الدوحة يتطلب تحركا عربيا فوريا، والكيان الصهيوني يعرّض الأمن الإقليمي والدولي للخطر.

حماس: الاعتداء الإسرائيلي على قطر إعلان حرب على الدول العربية

وتابع: ننعى ثلة من شبابنا الأبطال ارتقوا في الاعتداء الصهيوني الآثم على دولة قطر وشعبنا الأبي ومقاومته الباسلة يسطرون ملاحم الصمود والتضحية في وجه عدوان صهيوني همجي.

واستطرد: دماء قادة حماس ليست أغلى من دماء أطفال غزة والقدس والضفة وفلسطين والتهديدات بالاغتيالات لن تثني الحركة وقياداتها عن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن المحاولة الفاشلة لاغتيال وفد الحركة المفاوض في الدوحة تعكس بحث الاحتلال عن صورة نصر وهمية، مشيرا إلى أن محاولة اغتيال وفد حماس المفاوض بالدوحة جاءت بينما كان الوفد يناقش مقترحا لوقف إطلاق النار.

وأكد برهوم، أن الجريمة لم تستهدف الوفد المفاوض بل مسار التفاوض برمته، وهي تثبت أن نتنياهو وحكومته يتحملان وحدهما مسؤولية عرقلة المفاوضات.

