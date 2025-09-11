الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة غدا الجمعة ويسود طقس  حار رطب أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الجمعة 12-9-2025 في محافظة الفيوم

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

الطقس غدا  في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب فى اول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   23  ودرجة الحرارة العظمى 35، المحسوسة 37

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 36, المحسوسة 38

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  23 و درجة الحرارة العظمى 35, المحسوسة  37

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  35 , المحسوسة 37

الإسكندرية:درجة الحرارة:23 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 32

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 18  و درجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 27 , المحسوسة 29

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  35 , المحسوسة 37

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 34 , المحسوسة 36

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة  37

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  22 ودرجة الحرارة العظمى 35  , المحسوسة 37

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 21  ودرجة الحرارة العظمى:  36 , المحسوسة 38

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 38

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 39

أسوان: درجة الحرارة  25  ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 40
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس ودرجات الحرارة حالة الطقس غدا الجمعة درجات الحرارة غدا الجمعة

مواد متعلقة

شبورة كثيفة على هذه الطرق غدا الجمعة

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

بشاير الخريف تصل إلى الصعيد، حالة الطقس اليوم الخميس

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس فى مصر

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بدءا من الأسبوع المقبل

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية وعفو رئاسي وتكليفات حاسمة من السيسي لصالح المواطنين في الكهرباء والصحة

خطوات تقليل الاغتراب بين الكليات على موقع التنسيق (فيديو)

نتنياهو يرد على وزيرة إسرائيلية طالبت بإقناع القاهرة بتهجير الفلسطينيين: لا أمل في إقناع المصريين

ارتفاع البيضاء وانخفاض كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والخيار بعد 24 ساعة من انخفاضهما

اعتزال الخطيب، كيف يخطط الأهلي لمرحلة ما بعد بيبو؟

متقلبة "يوم فوق ويوم تحت"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

سعر السمك اليوم، انخفاض 3 أصناف منها البلطي والبوري يواصل صدماته

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ترك البسملة بالفاتحة والسورة في الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الجلد في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 12 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads