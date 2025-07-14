عضو عليا الوفد يطالب بتشكيل لجنة حكماء لإدارة ملف انتخابات البرلمان بالحزب

طالب حمادة بكر عضو الهيئة العليا لـ حزب الوفد، بتشكيل لجنة حكماء من رموز وقيادات الحزب للمشاركة في إدارة ملف الانتخابات البرلمانية القادمة، وسرعة اختيار مرشحين على المقاعد الفردية، في مختلف دوائر الجمهورية وإدارة الحوار مع التحالف الوطني.

انتخابات مجلس الشيوخ

وأضاف بكر أن الوفد بتاريخه وحاضره لا يمكن أبدا أن يكون خارج المعادله السياسيه،فقد تم تمثيل الحزب عقب ثورة يناير ٢٠١١ بـ ٤٢ مقعدا، وقت كان البرلمان ٤٤٤ نائبنا، وفي ٢٠١٥ تم تمثيل الوفد بـ ٣٦ مقعدا، وفي ٢٠٢٠ شارك الوفد بـ١٠ مقاعد في مجلس الشيوخ، و٢٨ مقعدا في مجلس النواب.

وطالب عضو الهيئة العليا القيادة الحالية للحزب الدكتور عبد السند يمامة والهيئة العليا بتغليب المصلحة العامة، وأن يكون الهدف نهضة الوفد، والجميع أهل لذلك.

وشدد بكر على ضرورة تشكيل لجنة حكماء تضم الدكتور السيد البدوى شحاتة والمستشار بهاء أبو شقة والدكتور محمود أباظة، والوزير منير فخرى عبدالنور والدكتور مصطفى الفقى والدكتور عمرو موسى، مع رئيس الحزب الحالي تلك النماذج التى بظهورها وتكاتفها ستعيد الحزب إلى مساره الطبيعى، ولا نبغى بذلك سوى مصلحة الوطن وأن يكون الوفد مساندا وداعما للوطن والمواطن مشيرا إلى أن الوفد أمانة فى أعناقنا جميعا، والحفاظ عليه وعلى صورته يتطلب التكاتف من الجميع القيادة الحالية وزعماء الحزب.

وأوضح "بكر" أنه لا بد من وضع خارطة طريق لإعادة الوفد إلى مكانته الحقيقية، وإعادة الطيور المهاجرة، وتفعيل دور الشباب، والمرأة واللجان النوعية، وإحداث نقله حقيقيه تعيد دور الوفد الريادى، الذى كان دائما بيت الوطنية والدفاع عن مصر والمصريين.

انتخابات مجلس النواب المقبلة

وأشار " بكر" إلى أن رؤساء الوفد السابقين وقياداته من الضرورى وجودهم الآن، حيث لن يتحمل الحزب هزه أخرى أمام الشارع المصرى، فالتماسك ووحدة الصف، والاستعانة بالشباب، وإحداث نهضة حقيقية، وتقديم خطاب سياسى، يعبر عن الحزب، والاندماج مع الشارع لا سبيل عنه لعودة الحزب إلى وضعه الطبيعى أمام الشعب المصرى.

وأضاف بكر أن القائمة الوطنية أعداد كثيرة ممن تم اختيارهم لخوض الانتخابات على القائمة الوطنية هم أبناء حزب الوفد وانضموا إلى أحزاب أخرى.

وطالب بكر بضرورة استيعاب الشباب داخل الحزب وفتح قنوات الحوار، لأن التهميش الذي طال الملف الشبابي لا يمكن أبدا أن يجعل أى مؤسسة تتقدم ولن يكون هناك وجود لحزب بدون شبابه.

وتابع أن تشكيل لجنة حكماء لإدارة الملف الانتخابي ستعبر بالحزب إلى بر الأمان، خاصة وأن الانتخابات البرلمانية أمامها ٣ أشهر، ومازالت الفرصة مواتية.

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