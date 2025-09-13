منها فقر الدم، الأعراض الشائعة لتضخم الطحال

يُعرف تضخم الطحال طبيًا بـ"Splenomegaly"، وهو حالة مرضية تتضخم فيها هذه العضلة الحيوية التي لا يتجاوز حجمها قبضة اليد عادةً، لتصبح أكبر بكثير من حجمها الطبيعي.

ورغم أن هذا التضخم لا تظهر له أي أعراض في بعض الأحيان، إلا أنه قد يسبب مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معه بجدية.

الطحال

يُعد الطحال جزءًا أساسيًا من الجهاز اللمفاوي في الجسم، ويقوم بدور محوري في حماية الجسم من العدوى والأمراض، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي. فهو يعمل كفلتر طبيعي للدم، ويقوم بالمهام التالية:

ترشيح البكتيريا المغلفة بالأجسام المضادة.

إعادة تدوير خلايا الدم الحمراء القديمة.

إعادة تدوير الحديد الموجود في الهيموجلوبين.

كما يُعد الطحال مصدرًا رئيسيًا لنوعين من خلايا الدم البيضاء، وهما الخلايا اللمفاوية البائية (B cells) والخلايا اللمفاوية التائية (T cells)، التي تُعد خط الدفاع الأول للجسم ضد البكتيريا والالتهابات.

أعراض تضخم الطحال

تتفاوت أعراض تضخم الطحال من شخص لآخر. ففي بعض الحالات، لا يشعر المريض بأي أعراض على الإطلاق، ويتم اكتشاف التضخم بالصدفة خلال الفحص الروتيني. أما في حالات أخرى، فقد تظهر الأعراض التالية:

ألم أو شعور بعدم الارتياح في الجزء العلوي الأيسر من البطن.

الشعور بالامتلاء السريع بعد تناول كمية قليلة من الطعام، بسبب ضغط الطحال المتضخم على المعدة.

فقر الدم (Anemia)، والذي ينتج عن إزالة الطحال لعدد كبير جدًا من خلايا الدم الحمراء.

زيادة تكرار الإصابة بالعدوى، نتيجة عدم قدرة الطحال على إنتاج ما يكفي من خلايا الدم البيضاء.

في بعض الحالات، قد يتمكن الأشخاص النحيفون من الشعور بالطحال المتضخم من خلال الجلد.

أسباب تضخم الطحال

توجد العديد من الأمراض والحالات التي قد تؤدي إلى تضخم الطحال، أبرزها:

الالتهابات: مثل مرض كثرة الوحيدات (Mononucleosis) والملاريا.

أمراض الكبد: مثل تليف الكبد (Cirrhosis) والتليف الكيسي (Cystic Fibrosis).

الأمراض الالتهابية: مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي اليفعي.

أمراض الدم: مثل مرض الخلايا المنجلية واللوكيميا ومرض هودجكين.

التهابات فيروسية، بكتيرية، أو طفيلية.

فشل القلب.

الأورام التي قد تصيب الطحال مباشرةً أو تنتشر إليه من أعضاء أخرى.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا كان الشخص يعاني من أي من أعراض تضخم الطحال، فمن الضروري تحديد موعد مع الطبيب. وفي حال الشعور بألم حاد في الجزء العلوي الأيسر من البطن، أو إذا تفاقم الألم عند التنفس، يجب طلب المساعدة الطبية فورًا، حيث قد تكون هذه علامة على تمزق الطحال.

طرق علاج تضخم الطحال

يعتمد علاج تضخم الطحال على معالجة السبب الأساسي للمرض. فإذا كان السبب عدوى بكتيرية، قد يصف الطبيب مضادات حيوية. أما إذا كانت العدوى فيروسية، مثل حالة كثرة الوحيدات، فلن تكون المضادات الحيوية مجدية.

في الحالات الشديدة والمستعصية، قد يقترح الطبيب إجراء عملية جراحية لاستئصال الطحال، وهي عملية تُسمى استئصال الطحال (Splenectomy).

يمكن للمريض أن يعيش حياة طبيعية وصحية تمامًا بعد إزالة الطحال، على الرغم من أن ذلك قد يزيد من خطر الإصابة بالعدوى. ولكن يمكن تقليل هذا الخطر من خلال الحصول على اللقاحات اللازمة.

