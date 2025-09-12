الجمعة 12 سبتمبر 2025
أخبار مصر

تنسيق جامعة الأزهر 2025، 15 ألف طالب يسجلون رغباتهم عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

الدكتور سلامة جمعة
الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر

أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر ، أن هناك إقبالًا كبيرًا على تسجيل الرغبات في العام الدراسي الجديد (2025 - 2026).

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن نحو 15 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم منذ الأمس وحتى اليوم الجمعة.

وأوضح أنه حرصًا على مصلحة أبنائه الطلاب تم فتح تنسيق القبول منذ أمس بعد التواصل مع بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية.

 

البرامج الخاصة بكليات جامعة الأزهر

وبيَّن أن البرامج الخاصة الجديدة التي تم اعتمادها هذا العام في الجامعة سيكون الالتحاق بها عن طريق تقديم الطلاب والطالبات رغباتهم الالتحاق بها في الكليات التي بها هذه البرامج بتنسيق داخلي في كل كلية، وذلك عقب ظهور نتيجة التنسيق واستيفاء الطلاب الحد الأدنى لكل كلية بها برامج خاصة، والجامعة تشجع أبناءها على الالتحاق بهذه البرامج التي تلبي رغباتهم وتتيح ذلك لهم في جامعتهم العظيمة.

وأضاف رئيس الجامعة أن تسجيل الرغبات متاح أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية بدوريها الأول والثاني حتى مساء يوم الثلاثاء القادم.

وناشد رئيس الجامعة أبناءه الطلاب مراعاة الدقة في كتابة الرغبات؛ حرصًا على مستقبلهم.

رابط تسجيل رغبات طلاب جامعة الأزهر

والتسجيل متاح من خلال هذا الرابط

