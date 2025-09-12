خروج ابنة الفريق سامي عنان من المستشفى بعد تعرضها لحادث تصادم بالبحيرة

غادرت ابنة الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، و3 آخرين مستشفى وادي النطرون التخصصي، بعد تلقيهم الفحوصات الطبية والاسعافات الأولية والعلاج اللازم،، حيث تم نقلهم إلى المستشفى بعد تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي داخل نطاق مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة.

إصابة 4 أشخاص بجروح متفرقة بأنحاء الجسم

شهد الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، إصابة ٤ أشخاص بجروح متفرقة بأنحاء الجسم، بينهم السيدة مروة ٤٨ عاما، ابنة الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

الدفع بسيارات الإسعاف



ورد بلاغ إلى إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوي، تم الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين إصابة كل من؛ مروة سامي حافظ عنان، 48 عاما، أحمد مجدي مصطفي، 47 عاما، آية عبد العزيز مصطفي، 38 عاما، وآمر فاروق عبد الهادي، 52 عاما، تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تحرير محضر بالواقعة

انتقلت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، الي مكان الحادث أمام واحة عمر بمركز وادي النطرون، وتم تحرير محضر بالواقعة.

