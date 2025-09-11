الخميس 11 سبتمبر 2025
تنسيق جامعة الأزهر 2025، بدء تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني

تنسيق جامعة الأزهر
تنسيق جامعة الأزهر

بدأ موقع التنسيق الإلكتروني، منذ قليل، في فتح تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية،  لتسجيل رغباتهم للالتحاق بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي 2025 - 2026.

رابط تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية 

ويمكن للطلاب التسجيل عبر موقع التنسيق من باستخدام رقم الجلوس والرقم السري من خلال هذا الرابط 

جامعة الأزهر تعلن موعد فتح باب التنسيق 

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بدء العمل بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر يوم السبت القادم الموافق 13 من سبتمبر، ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 17 من سبتمبر 2025م.

وأوضح  رئيس الجامعة أن تسجيل الرغبات متاح للطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام 2025م، وأهاب فضيلته بأبنائه الطلاب تحري الدقة في كتابة رغباتهم، مؤكدًا أن تنسيق هذا العام الدراسي (2025 - 2026) يتميز عن سابقه بوجود كليات جديدة نوعية تم افتتاحها في الجامعة؛ وهي:

١- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة.

٢- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنات بالقاهرة.

٣- كلية الطب البيطري للبنين بحوش عيسى محافظة البحيرة.

٤- كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط.

وفتح كليتين جديدتين في المحافظات النائية؛ وهما:

١- كلية البنات الأزهرية بمطروح.

٢- كلية البنين الأزهرية بالوادي الجديد.

وفتح كليتين جديدتين لخدمة الطلاب والطالبات في محافظات الوجه القبلي؛ هما:

١- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بقنا.

٢- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف.

