خيبة أمل وخروج مبكر، مشاركة باهتة لمنتخب القوس والسهم في بطولة العالم

القوس والسهم، اختتم المنتخب الوطني للقوس والسهم، مشاركته في منافسات بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في كوريا الجنوبية، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

شارك منتخب القوس والسهم، في منافسات بطولة العالم للكبار بـ3 لاعبين وهم، يوسف طلبة وبهاء الدين علي وجنى علي.

وجاءت نتائج اللاعبين المصريين في بطولة العالم كالتالي:

خسر يوسف طلبة أمام لاعب الصين بنتيجة (0-6) في الدور الأول، ليودع منافسات بطولة العالم مبكرا.

واحتل يوسف طلبة المركز الـ95 في الترتيب العام لبطولة العالم.

وخسر بهاء علي أمام لاعب الصين تايبيه بنتيجة (3-7) في الدور الأول، ليودع منافسات بطولة العالم مبكرا.

واحتل بهاء علي المركز الـ98 في الترتيب العام لبطولة العالم.

واحتلت جنى علي المركز الـ114 في الترتيب العام لمنافسات السيدات في بطولة العالم، دون إنجاز يذكر.

