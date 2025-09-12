الجمعة 12 سبتمبر 2025
وكيل الأوقاف بقنا: تخفيض علي أمهات الكتب الدينية بمعرض الكتاب

معرض الكتاب بقنا
معرض الكتاب بقنا

قال الدكتور الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف، بمحافظة قنا: إنه تم اليوم الجمعة أفتتاح معرض الكتاب بالمحافظة برحاب مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بقنا، ويحوي نخبة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف وكيل الوزارة في تصريح خاص لفيتو قوله: “إن المعرض يقام لمدة يوم واحد فقط كبداية، ونطمح أن يستمر الأمر فيما بعد”.

وأشار الي ان التخفيضات تصل الي نحو 25٪ علي أمهات الكتب الدينية الكبري، والتي يتم شرؤاها من اماكن بعيدة، والمعرض وفر هذه الكتب.

تأتي إقامة المعرض بهدف نشر الوعي الديني والثقافي، وإتاحة إصداراته المتنوعة بأسعار رمزية، دعمًا لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيحا للمفاهيم المغلوطة لدى كثير من الناس.

وتتنوع معروضات المعرض بين كتب الفقه والتفسير والحديث، إلى جانب إصدارات ثقافية حديثة تخاطب مختلف الفئات العمرية، بما يعكس دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرائد في نشر رسالة الإسلام بمنهج علمي رصين.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور أحمد أبو الوفا، مدير الدعوة بالمديرية، والدكتور أحمد عبد الحافظ أمين، رئيس شئون المساجد بالمديرية، والدكتور عبدالله حارس ملاح، رئيس الإرشاد الديني بالمديرية، والشيخ خلف سيد خليفة، مدير إدارة أوقاف قنا، والشيخ أحمد فخري، مفتش المنطقة بالإدارة، وعدد من الأئمة الذين حرصوا على حضور المعرض. 

