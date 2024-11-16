مفاجأة سارة من السياحة لمحدودي ومتوسطي الدخل بشأن تأشيرات الحج

يستعد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لاعتماد ضوابط الحج السياحي بعد صياغتها من اللجنة العليا للحج والعمرة، استعدادا لفتح الباب أمام شركات السياحة الراغبة في المشاركة بالموسم الجديد.

أسعار برامج الحج السياحي

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن الضوابط الجديدة للحج السياحي تضمنت تخصيص أكثر من 70% من حصة الحج السياحي والبالغ عددها هذا الموسم لـ36 ألف تأشيرة للبرامج الاقتصادية والمخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأضافت المصادر، أن برامج الحج الاقتصادي والبري تحظى بإقبال مرتفع جدا من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج، مقارنة ببرنامج 5 نجوم.

وقررت غرفة شركات السياحة مد فترة سداد مقدمات حجز شركات السياحة للأراضي المخصصة لإقامة الحجاج بالمخيمات في المشاعر المقدسة بمنى وعرفات حتى يوم 19 نوفمبر الجاري بدلًا من يوم 15 من نفس الشهر.

وأوضحت المصادر أن أسعار برامج الحج السياحي بالضوابط الجديدة التي سيتم اعتمادها من شريف فتحي وزير السياحة والآثار خلال الساعات القادمة تشمل الآتي:

الحج البرى بدون تحسين إقامة بمكة بفنادق أو عمائر سكنية وحتى مسافة 3 كيلومترات من الحرم المكي بسعر 225 ألف جنيه.

الحج البري تحسين 5 نجوم بسعر 243 ألفا.

الحج البري موسم كامل إقامة بفنادق مكة وحتى 1750 مترا من الحرم المكي بسعر 260 ألف جنيه.

الحج الاقتصادي طيران بدون تحسين بسعر 250 ألف جنيه.

الحج الاقتصادي طيران تحسين سكن 5 نجوم بسعر 268 ألف جنيه.

الحج الاقتصادي طيران موسم كامل إقامة بفنادق لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 1750 مترا بسعر 295 ألف جنيه.

برامج حج 5 نجوم صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 متر من الحرم المكي بسعر 580 ألف جنيه.

برامج حج 5 نجوم صف ثاني على الحرم المكي من 250 وحتى 1250 مترا بسعر 520 ألف جنيه.