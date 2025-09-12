أسرة "شمس الزناتي 2" تستأنف التصوير لعرضه في هذا الموعد

استأنف صناع فيلم شمس الزناتي 2، تصوير عدد من مشاهد العمل، والتي يتم تصويرها داخل الحي القديم بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث يدرس القائمون على الفيلم عرضه خلال شهر ديسمبر المقبل.

كانت الجهة المسئولة عن إنتاج فيلم شمس الزناتي 2، عكفت على بناء عدد من ديكورات العمل الجديدة بإحدى المناطق الصحراوية المقرر أن يتم بها التصوير خلال الفترة المقبلة.

وعلمت “فيتو” أن أحداث فيلم “شمس الزناتي 2" سوف تشهد تسليط الضوء علي قصة حب قديمة عاشها “شمس” الذى يقوم بدوره الفنان محمد إمام، قبل أن يقابل “حنة” التي قدمت دورها الفنانة سوسن بدر في الجزء الأول من العمل.

وكان المخرج عمرو سلامة بدأ معاينة بعض أماكن التصوير، والتي سوف تشهد تصوير الأحداث المتبقية من الفيلم، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، خاصة أن العمل تعطل لأكثر من مرة دون الإعلان عن الأسباب وراء ذلك في الفترة السابقة.

أزمات واجهت شمس الزناتي 2

وواجه فيلم “شمس الزناتي 2” العديد من الأزمات منذ بداية التحضير للعمل، والتي كان من أولها الميزانية الضخمة، إضافة لعدم اكتمال سيناريو العمل إلى الآن، مما يجعل رؤيته غير واضحة، وكان عمرو سلامة مخرج العمل اعتذر بعد تصوير ما يقرب من 30% من أحداثه، وبعد تدخلات من شركة الإنتاج عاد مرة أخرى ليكمل العمل.

أبطال شمس الزناتي

فيلم “شمس الزناتي 2” من بطولة كل من: محمد إمام وأمينة خليل وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة.

قصة فيلم "شمس الزناتي" في السينما العالمية

تعتبر قصة فيلم “شمس الزناتي” من أشهر القصص المقتبسة عن أفلام عالمية، ويعد فيلم Seven Samurai الذي أُنتج عام 1954 للمخرج الياباني أكيرا كورساوا هو الأساس، حيث قدم القصة الأساسية التي تم اقتباسها في عدد من الأعمال الفنية منها شمس الزناتي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.