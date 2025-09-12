الجمعة 12 سبتمبر 2025
دونجا يقود وسط الزمالك أمام المصري غدا

دونجا
دونجا

يعود نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للتشكيل الأساسي خلال مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان اللاعب قد غاب عن الفريق في لقاء وادي دجلة الأخير في الدوري للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتأتي عودة نبيل عماد دونجا لوسط الملعب في ظل غياب أحمد ربيع ومحمد شحاتة ثنائي الوسط بسبب الإصابة.

ويختتم اليوم الجمعة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الفريق تدريبه الأخير في الرابعة عصر اليوم على ستاد الكلية الحربية، تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للأبيض.

ويستضيف الزمالك نظيره المصري في الثامنة مساء غد السبت على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

