14 شهيدا في غارة إسرائيلية على منزل شمالي مدينة غزة

أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 14 فلسطينيا في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمنطقة التوام شمالي مدينة غزة.

إسرائيل تعيد إغلاق معبر كرم أبو سالم وتمنع إدخال المساعدات لغزة

عاودت السلطات الإسرائيلية إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة اليوم الجمعة بعد فتحه لمدة 7 أسابيع وإدخال القافلة الـ35 من المساعدات الإنسانية.

كما واصلت السلطات الإسرائيلية تعنتها ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإغلاق معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني.

يشار إلى أنه تم إدخال 4586 شاحنة مساعدات على مدار 7 أسابيع من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم ومنه إلى قطاع غزة.

