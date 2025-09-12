مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الدوري المصري، تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخرى بمواجهات الجولة السادسة، إذ يلتقي اليوم بتروجت ضد البنك الأهلي، وزد ضد الإسماعيلي، وفاركو ضد الاتحاد السكندري.

ويغيب بيراميدز عن الظهور، بسبب حصوله على راحة فضلا عن ارتباطاته بمباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا بكأس إنتركونتيننتال.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

بتروجيت ضد البنك الأهلي - 5 مساء - أون سبورت 1.

زد ضد الإسماعيلي - 8 مساء - أون سبورت 1

فاركو ضد الاتحاد السكندري - 8 مساء - أون سبورت 2.

حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

- بتروجت × البنك الأهلي: طارق مجدي (حكمًا للساحة) ’ خالد حسين وأحمد عبد الغني (مساعدين) ’ عبد الحكيم ناصر (حكمًا رابعًا) ومحمود دسوقي ومحمود بدران (تقنية الفيديو).

- زد × الإسماعيلي: محمد العتباني (حكمًا للساحة) ’ عماد العقاد ومحمد سعيد "شيكا" (مساعدين) ’ أحمد شهود (حكمًا رابعًا) والدولي عمرو الشناوي وهاني خيري (تقنية الفيديو).

- فاركو × الاتحاد السكندري: الدولي حمادة القلاوي (حكمًا للساحة) ’ خالد السيد وطارق مصطفى (مساعدين) ’ شاهندا المغربي (حكمًا رابعًا) وأحمد جابر وعمرو السيد (تقنية الفيديو).

ويتصدر المصري البورسعيدي قمة جدول ترتيب الدوري المصري قبل افتتاح مباريات الجولة السادسة من المسابقة.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- المصري 11 نقطة

2- الزمالك 10 نقاط

3- مودرن سبورت 10 نقاط

4- بتروجيت 9 نقاط

5- بيراميدز 8 نقاط

6- إنبي 8 نقاط

7- غزل المحلة 7 نقاط

8- سموحة 7 نقاط

9- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط

10- وادي دجلة 7 نقاط

11- زد 6 نقاط

12- الجونة 6 نقاط

13- الأهلي 5 نقاط

14- الحدود 5 نقاط

15- الجيش 5 نقاط

16- البنك الأهلي 4 نقاط

17- الإسماعيلي 4 نقاط

18- الاتحاد 4 نقاط

19- المقاولون العرب نقطتان

20- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

21- فاركو نقطة واحدة

جدول ترتيب فرق الدوري المصري

وتنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بثلاث مواجهات وتختتم الجولة يوم الأحد المقبل.

مواعيد مباريات الجولة السادسة بالدوري المصري

الجمعة 12 سبتمبر

بتروجيت ضد البنك الأهلي.. الخامسة مساء

زد ضد الإسماعيلي.. الثامنة مساء

فاركو ضد الاتحاد السكندري.. الثامنة مساء.

السبت 13 سبتمبر الجاري

غزل المحلة ضد المقاولون العرب.. الخامسة مساء

حرس الحدود ضد الجونة.. الخامسة مساء

سيراميكا كليوباترا ضد سموحة.. الثامنة مساء.

الزمالك ضد المصري.. الثامنة مساء.

الأحد 14 سبتمبر الجاري

طلائع الجيش ضد مودرن سبورت.. الخامسة مساء.

كهرباء الإسماعيلية ضد وادي دجلة.. الثامنة مساء.

إنبي ضد الأهلي.. الثامنة مساء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.