الدوري المصري، موعد مباراة بتروجت أمام البنك الأهلي والقنوات الناقلة

الدوري المصري، يلتقي بتروجت بقيادة سيد عيد نظيره البنك الأهلي اليوم الجمعة في افتتاح منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بتروجت أمام البنك الأهلي والقنوات الناقلة



تنطلق صافرة مباراة بتروجت ضد البنك الأهلي في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ستاد بتروسبورت.

وتنقل أحداث مباراة بتروجت والبنك الأهلي عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي لبطولة الدوري المصري وتحديدا قناة أون سبورت 1.

ويأمل فريق البنك الأهلي بقيادة أيمن الرمادي في الظهور الأول له فى تحقيق الفوز على بتروجت، من أجل استعادة الانتصارات.

ويسعى بتروجت، إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام البنك الأهلي، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية في المسابقة، خاصة بعد نتائجه الإيجابية في الدوري.

موقف بتروجت والبنك الأهلي في الدوري المصري

ويحتل بتروجت المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 9 نقاط، وذلك من خلال 5 مباريات، فيما يحتل البنك الأهلي المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط جمعها من 5 مباريات.

حكام مباراة بتروجت أمام البنك الأهلي

طارق مجدي (حكمًا للساحة) ’ خالد حسين وأحمد عبد الغني (مساعدين) ’ عبد الحكيم ناصر (حكمًا رابعًا) ومحمود دسوقي ومحمود بدران (تقنية الفيديو).

مواعيد مباريات الجولة السادسة بالدوري المصري

الجمعة 12 سبتمبر

بتروجيت ضد البنك الأهلي.. الخامسة مساء

زد ضد الإسماعيلي.. الثامنة مساء

فاركو ضد الاتحاد السكندري.. الثامنة مساء.

السبت 13 سبتمبر الجاري

غزل المحلة ضد المقاولون العرب.. الخامسة مساء

حرس الحدود ضد الجونة.. الخامسة مساء

سيراميكا كليوباترا ضد سموحة.. الثامنة مساء.

الزمالك ضد المصري.. الثامنة مساء.

الأحد 14 سبتمبر الجاري

طلائع الجيش ضد مودرن سبورت.. الخامسة مساء.

كهرباء الإسماعيلية ضد وادي دجلة.. الثامنة مساء.

إنبي ضد الأهلي.. الثامنة مساء.

