نجاح "خطفوني" فتح شهيتها، جنى عمرو دياب تغني لأول مرة بدون والدها في دبي (فيديو)

شاركت المطربة الشابة جنى دياب ابنة الهضبة عمرو دياب في حفل خاص بدبي وقدمت فقرة غنائية وسط تفاعل الحضور.

وقدمت “جنى” أغنيتها الجديدة باللغة الإنجليزية، بعيدًا عن والدها لأول مرة وذلك بعد النجاح الكبير لأغنية خطفوني.

أول حفل لجني عمرو دياب

ويعد هذا الحفل الأول لجنى، في غياب والدها عمرو دياب، حيث إنها كانت على المسرح بمفردها، من بعد حفلات والدها الأخيرة التي شاركته فيها بعد نجاح اغنية خطفوني.

وفاجأت جنى دياب الجمهور، بإطلاق أغنيتها الجديدة وغنائها على المسرح لأول مرة

وكانت أظهرت بيانات موقع "يوتيوب" استمرار تصدر ألبوم الفنان عمرو دياب الجديد لقائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا (تريند) في عدد من الدول العربية على مدار شهرين متتاليين، وهي الفترة الأطول لألبوم غنائي عربي في تاريخ المنصة.

ووفقًا للبيانات، حافظ الألبوم على وجوده في قائمة التريند اليومية في أسواق رئيسية مثل مصر، والسعودية، والإمارات، كما أن الأغاني المنفردة من الألبوم، ومن بينها "خطفوني" و"يا بخته"، تصدرت قوائم الفيديوهات الموسيقية في عدة أسابيع.

يُذكر أن الألبوم هو الإنتاج الغنائي الأخير لعمرو دياب الذي تعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين الشباب.

