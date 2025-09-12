سماح أنور: امرأة واحدة لا تكفي بالنسبة لمعظم الرجال (فيديو)

كشفت الفنانة سماح أنور عن رأيها في تعدد الزوجات للرجل.

وقالت سماح أنور خلال لقائها مع الإعلامية إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم" المذاع عبر نجوم إف إم: "امرأة واحدة لا تكفي بالنسبة لمعظم الرجال، لإن الإنسان بطبعه بيمل، والراجل بطبعه ملول جسديًّا، وعلى المستوى النفسي والعصبي مش عايز يسمع كلام كتير، وأي ست هتتكلم كتير، احنا ما بنعرفش نعبر عن مشاعرنا إلا لما نتكلم".

وأضافت سماح أنور: “الست لما تتضايق ما بتبقاش عارفة تقول اللي مضايقها على طول، وهو عايز يعرف على طول، هي تقعد تقول له من يوم ما اتولد عمل إيه، فتبقى خناقة تانية”.

وتابعت: "لو عايزة تشتكي اشتكي لواحدة ست، عشان الستات بيموتوا في الرغي، واحنا بنعرف مشاعرنا لما نتكلم".

وأكملت سماح أنور: "مفيش راجل مش عايز يستقر، والست هي اللي في إيدها الراجل، الست ربنا عملها بتعرف في العواطف والاستقرار، وهي اللي بتولد، لأن عندها قدرة على احتواء أي حد في أي سن وبأي طريقة".

وتحدثت الفنانة سماح أنور في نفس البرنامج عن إمكانية الزواج مرة أخرى، وقالت: «اتخذت قرارًا بعدم الدخول في أي علاقات عاطفية مرة ثانية، أنا لست مع فكرة أن لكل سن حلاوته فقط، بل أرى أن لكل شخص حلاوته الخاصة. بالنسبة لي، العمر ليس موضوعًا مهمًا، لكنه أصبح وسيلة ضغط تجارية لدفع السيدات لإجراء البوتوكس والفيلر وكل هذه الأمور، وهي موضوعات لا تشغل تفكيري على الإطلاق».

كما تطرقت إلى دورها في مسلسل «كتالوج»، كما حكت عن مشوارها الفني مثل مسلسل (سنبل) الذي وصفته بأنه كان أول نجاح ساحق في الدراما التلفزيونية، وبالطبع الفنان محمد صبحي هو شريك وصاحب هذا النجاح».

كواليس ذئاب الجبل

وعن مسلسل «ذئاب الجبل»، أوضحت: «هو عمل غريب، لأنه أثناء التصوير واجهنا حظًا سيئًا بوفاة الفنان عبد الله غيث، في البداية كان الدور للفنان صلاح قابيل، لكنه توفي وكان يتبقى له 3 مشاهد فقط، ثم جاء الأستاذ عبد الله غيث وقدم الدور بالفعل حتى آخر 3 مشاهد قبل أن يتوفى أيضًا، الموضوع كان غريبًا للغاية، والكاتب الرائع محمد صفاء عامر حكى لي أن قصة العمل حقيقية وكان مهووسًا بتقديمها».

مسلسل رأفت الهجان

وعن مشاركتها في «رأفت الهجان»، قالت: «كان مع الأستاذ يحيى العلمي وهو من رشحني للدور، ووقتها كنت نجمة سينما، لكن عندما شاهدت الدور وجدته صغيرًا فرفضت في البداية، بعدها كلمني الفنان محمود عبد العزيز وقال لي: أنا وقفت بجانبك في أعمالك، وهذا عمل قومي وملحمة ستعيش طويلًا، تعالي قدمي الدور واسمعي كلامي. وبالفعل، كل من شارك في هذا العمل أصبحت مشاهده خالدة في التاريخ».

مسلسل 80 باكو

وعن مسلسل «80 باكو»، أشارت: «كان عملًا رائعًا، وجذبني أنني لم أقدّم هذا النوع من الأدوار من قبل. أحيانًا أشعر أنني مظلومة فنيًا بالطبع بسبب طبيعة الأدوار التي تُعرض عليّ».

جوانب من الحياة الشخصية

