أبرز 5 تصريحات جريئة لـ سماح أنور مع إنجي علي

استضافت إنجي علي، عبر برنامج «أسرار النجوم» على «نجوم إف.إم»، اليوم الخميس، الفنانة سماح أنور للحديث عن دورها في مسلسل «كتالوج»، كما حكت عن مشوارها الفني مثل مسلسل (سنبل) الذي وصفته بأنه كان أول نجاح ساحق في الدراما التلفزيونية، وبالطبع الفنان محمد صبحي هو شريك وصاحب هذا النجاح».

كواليس ذئاب الجبل

وعن مسلسل «ذئاب الجبل»، أوضحت: «هو عمل غريب، لأنه أثناء التصوير واجهنا حظًا سيئًا بوفاة الفنان عبد الله غيث، في البداية كان الدور للفنان صلاح قابيل، لكنه توفي وكان يتبقى له 3 مشاهد فقط، ثم جاء الأستاذ عبد الله غيث وقدم الدور بالفعل حتى آخر 3 مشاهد قبل أن يتوفى أيضًا، الموضوع كان غريبًا للغاية، والكاتب الرائع محمد صفاء عامر حكى لي أن قصة العمل حقيقية وكان مهووسًا بتقديمها».

مسلسل رأفت الهجان

وعن مشاركتها في «رأفت الهجان»، قالت: «كان مع الأستاذ يحيى العلمي وهو من رشحني للدور، ووقتها كنت نجمة سينما، لكن عندما شاهدت الدور وجدته صغيرًا فرفضت في البداية، بعدها كلمني الفنان محمود عبد العزيز وقال لي: أنا وقفت بجانبك في أعمالك، وهذا عمل قومي وملحمة ستعيش طويلًا، تعالي قدمي الدور واسمعي كلامي. وبالفعل، كل من شارك في هذا العمل أصبحت مشاهده خالدة في التاريخ».

مسلسل 80 باكو

وعن مسلسل «80 باكو»، أشارت: «كان عملًا رائعًا، وجذبني أنني لم أقدّم هذا النوع من الأدوار من قبل. أحيانًا أشعر أنني مظلومة فنيًا بالطبع بسبب طبيعة الأدوار التي تُعرض عليّ».

جوانب من الحياة الشخصية

وعن إمكانية الزواج مرة أخرى، قالت سماح أنور: «اتخذت قرارًا بعدم الدخول في أي علاقات عاطفية مرة ثانية، أنا لست مع فكرة أن لكل سن حلاوته فقط، بل أرى أن لكل شخص حلاوته الخاصة. بالنسبة لي، العمر ليس موضوعًا مهمًا، لكنه أصبح وسيلة ضغط تجارية لدفع السيدات لإجراء البوتوكس والفيلر وكل هذه الأمور، وهي موضوعات لا تشغل تفكيري على الإطلاق».

