الملاحة الجوية يستعد لبطولة الجمهورية للشركات بحصد لقب الدورة التنشيطية

يستعد فريق الملاحة الجوية للمشاركة في بطولة الجمهورية للشركات رقم 58 للكرة الخماسية للصالات فوق سن 35 عامًا والمقامة في مدينة بورسعيد فى الفترة من 9/15 حتى 9/22 الجاري.

ويلقى فريق الملاحة الجوية رعاية الكابتن إيهاب محيي رئيس مجلس الإدارة للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وتحت إشراف رئيس نقابة الملاحة الجوية ومسؤول النشاط الرياضي بالشركة الكابتن هشام وفائي ورئيس لجنة النشاط الرياضي الكابتن محمد مصطفى.

ويقود فريق الملاحة الجوية لكرة القدم الخماسية الكابتن وحيد محروس المدير الفني للفريق والكابتن ماهر حمزة المشرف العام على الفريق والكابتن أحمد شحات المدير الإداري للفريق والكابتن ماهر محمد إداري الفريق.

وكان فريق الملاحة الجوية حصد شارك فى البطولة التنشيطية التي نظمتها منطقة القناة لاتحاد الشركات بمدينة الإسماعيلية وحصل الفريق على المركز الأول وكأس البطولة.



ويتواجد فريق الملاحة الجوية في المجموعة الأولى في بطولة الجمهورية للشركات رقم 58 للكرة الخماسية للصالات فوق سن 35 عامًا التي تضم فرق غزل شبين ومصر المقاصة ومطاحن المنيا والأهرام.

