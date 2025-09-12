الملاحة الجوية يستعد لبطولة الجمهورية للشركات بحصد لقب الدورة التنشيطية

الجمعة 12 سبتمبر 2025
يستعد فريق الملاحة الجوية للمشاركة في بطولة الجمهورية للشركات رقم 58 للكرة الخماسية للصالات فوق سن 35 عامًا والمقامة في مدينة بورسعيد فى الفترة من 9/15 حتى 9/22 الجاري.

 

ويلقى فريق الملاحة الجوية رعاية الكابتن إيهاب محيي رئيس مجلس الإدارة للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وتحت إشراف رئيس نقابة الملاحة الجوية ومسؤول النشاط الرياضي بالشركة الكابتن هشام وفائي ورئيس لجنة النشاط الرياضي الكابتن محمد مصطفى.

 

ويقود فريق الملاحة الجوية لكرة القدم الخماسية الكابتن وحيد محروس المدير الفني للفريق والكابتن ماهر حمزة المشرف العام على الفريق والكابتن أحمد شحات المدير الإداري للفريق والكابتن ماهر محمد إداري الفريق. 

 

وكان فريق الملاحة الجوية حصد شارك فى البطولة التنشيطية التي نظمتها منطقة القناة لاتحاد الشركات بمدينة الإسماعيلية وحصل الفريق على المركز الأول وكأس البطولة.


ويتواجد فريق الملاحة الجوية  في المجموعة الأولى في بطولة الجمهورية للشركات رقم 58 للكرة الخماسية للصالات فوق سن 35 عامًا التي تضم فرق غزل شبين ومصر المقاصة ومطاحن المنيا والأهرام.

