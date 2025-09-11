الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع طفلة داخل مياه ترعة بالقليوبية

مصرع طفلة داخل ترعة
مصرع طفلة داخل ترعة بالقليوبية، فيتو

لقيت طفلة مصرعها في مياه ترعة مارة وسط قرية الصفين بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد خدمات نظافة طويلة الأمد

محافظ القليوبية يتابع تطوير ممشى أهل مصر ببنها وكورنيش النيل بالقناطر

مصرع طفلة غرقا داخل مياه ترعة بالقليوبية 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا بمصرع طفلة داخل مياه ترعة مارة وسط قرية الصفين بمدينة كفر شكر.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية والتحريات غرق الطفلة حبيبة. أ. م 10 سنوات بالصف الرابع الابتدائى مقيمة بقرية الصفين بدائرة المركز وذلك أثناء لهو الطفلة وقعت داخل ترعة مارة وسط القرية المبطنة حديثا. 

ونظرا لعدم وجود سلالم حاجز وصعوبة انتشالها من قبل الأهالي بسبب عدم وجود سلالم على جانبى الترعة فشلت محاولات إنقاذها ولقيت مصرعها وتم نقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم 

كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية ممشي اهل مصر ببنها مستشفي كفر شكر مديرية أمن القليوبية

مواد متعلقة

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد خدمات نظافة طويلة الأمد

محافظ القليوبية يبحث مع رئيس هيئة تعليم الكبار آليات تنفيذ برامج محو الأمية

احتفالا بعيد الفلاح، محافظ القليوبية يدشن لقاءً أسبوعيا مع المزارعين

الأكثر قراءة

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

أسماء المصابين في حريق محل منتجات بترولية بالبساتين

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

بعد قرار فرض التدابير على واردات البيليت، شركات الحديد تقرر رفع أسعارها

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads