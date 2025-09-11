مصرع طفلة داخل مياه ترعة بالقليوبية

لقيت طفلة مصرعها في مياه ترعة مارة وسط قرية الصفين بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع طفلة غرقا داخل مياه ترعة بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا بمصرع طفلة داخل مياه ترعة مارة وسط قرية الصفين بمدينة كفر شكر.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية والتحريات غرق الطفلة حبيبة. أ. م 10 سنوات بالصف الرابع الابتدائى مقيمة بقرية الصفين بدائرة المركز وذلك أثناء لهو الطفلة وقعت داخل ترعة مارة وسط القرية المبطنة حديثا.

ونظرا لعدم وجود سلالم حاجز وصعوبة انتشالها من قبل الأهالي بسبب عدم وجود سلالم على جانبى الترعة فشلت محاولات إنقاذها ولقيت مصرعها وتم نقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم

كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

