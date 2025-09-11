هشام يكن: فترة التوقف كانت فرصة لتصحيح الأخطاء بالزمالك

أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن المصري من الفرق التي ظهرت بشكل جيد منذ بداية الدوري وتصدرت جدول الترتيب.

وقال يكن في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادى الزمالك: "يجب أن يظهر لاعبو الزمالك بروح قتالية خلال مباراة المصري المقبلة من أجل استعادة صدارة الدوري ويتم تصحيح أخطاء المباريات الماضية".

وأضاف: "ثبات التشكيل من العوامل المهمة لظهور الزمالك بشكل جيد، وأنصح فيريرا بعد إجراء تعديلات كثيرة على التشكيل من أجل تحقيق عنصر الانسجام بين اللاعبين".

وأوضح أن فترة التوقف الدولي كانت فرصة مهمة للجهاز الفني من أجل العمل على تصحيح الأخطاء والسلبيات، ويجب على اللاعبين مصالحة الجمهور بعد الخسارة من دجلة.

