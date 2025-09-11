الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

محمد عبد الجليل يكتب: لماذا شكر وزير العمل وزير الداخلية في رسالة رسمية؟ قصة 11 شركة وهمية أزعجت "جبران".. المتهمون علقوا أحلام الشباب على عقود مزيفة

الداخلية تضبط القائمين
الداخلية تضبط القائمين على تشغيل شركات توظيف وهمية

"شكرًا يا سيادة الوزير".. كلمات قالها وزير العمل، محمد جبران، لوزير الداخلية، اللواء محمود توفيق. جملة بسيطة لكنها تحمل في طياتها الكثير.
وليس الأمر مجرد تبادل للعبارات المجاملة، بل قد يحمل في طياته ما هو أعمق بكثير. كان إشارة إلى معركة خفية ضد شبكات تلاعب كانت تستغل أحلام الشباب الباحث عن عمل.

 

شكر يكشف حقيقة 11 شركة وهمية!


ما السر وراء هذا الشكر؟ الإجابة تكمن في عملية أمنية نوعية كشفت عن 11 شركة وهمية كانت تعمل في الخفاء. هذه الشركات لم تكن مجرد مكاتب عادية، بل كانت مصائد منظمة تستدرج المواطنين، وخاصة الشباب، بوعود كاذبة وفرص عمل وهمية. كانت تعمل تحت ستار تقديم خدمات التوظيف، وتستولي على أموال الباحثين عن وظائف مقابل عقود مزيفة لا قيمة لها.


دور الداخلية كان حاسمًا في هذه العملية. حيث نجحت جهود الأمن العام في تتبع هذه الشركات، التي كانت تنشط بشكل أساسي عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وقامت بضبط القائمين عليها. هذا الإنجاز الأمني هو ما دفع وزير العمل لتقديم شكره وتقديره لوزير الداخلية، باعتباره خطوة استباقية مهمة لحماية سوق العمل من هذا النوع من الاحتيال.

الأثر المزدوج: كيف تضرب الشركات الوهمية سوق العمل والشباب؟


تأثير هذه الشركات لا يتوقف عند مجرد سرقة الأموال. بل يمتد ليشمل ضربة مزدوجة تؤثر على صميم الاقتصاد وسيكولوجية الشباب.

تأثير على سوق العمل والاقتصاد الوطني:

هذه الشركات لا تسرق فقط من جيوب الأفراد، بل تضر بالاقتصاد ككل.، لكنها تتسبب في تشويه سمعة القطاع الخاص: تعمل شركات التوظيف الحقيقية والقانونية وفق قواعد منظمة، لكن وجود هذه الشركات الوهمية يسيء لسمعة القطاع بأكمله.
إعاقة الاستثمار: عندما تنتشر أخبار الاحتيال، قد يتردد المستثمرون في دخول سوق العمل المصري.
خلق سوق موازية غير شرعية: هذه الشركات تعمل خارج إطار القانون، مما يضعف آليات الرقابة الرسمية ويخلق اقتصادًا مظلمًا.

تأثير على الشباب الباحث عن عمل

هؤلاء المحتالون يستهدفون نقطة ضعف حقيقية لدى الشباب وهي حلم الحصول على فرصة عمل لائقة.
صدمة الثقة: بعد أن يقع الشاب ضحية لعملية نصب، يفقد ثقته في المؤسسات الرسمية وفي الشركات الخاصة، مما يجعله أكثر حذرًا وقد يدفعه إلى العزوف عن البحث عن وظيفة.

إحباط نفسي ومعنوي: تدمير آمال وطموحات الشباب يترك أثرًا نفسيًا عميقًا.
ضياع الفرص: بدلًا من البحث عن فرص حقيقية، يضيع الشاب وقته وجهده في مطاردة الأوهام، مما يؤخر مسيرته المهنية.

رسالة خفية: هل تكون هذه الواقعة بداية مرحلة جديدة؟

إن القبض على هذه الشركات هو بلا شك إنجاز أمني، لكن السؤال الأكبر هو: هل يمكن أن تكون هذه الواقعة بمثابة نقطة تحول نحو منظومة أكثر فعالية لحماية سوق العمل؟ هذا الشكر الرسمي قد يكون إشارة إلى أن هناك تنسيقًا أكبر بين الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة، وأن هذه الحادثة قد تكون دافعًا لتعزيز الرقابة والتفتيش الاستباقي.
ربما تكون الرسالة التي يحملها هذا الشكر هي أن حماية سوق العمل من الممارسات غير الشرعية هي مسؤولية مشتركة، وأن التعاون بين الأجهزة الأمنية والوزارات المختصة هو السبيل الأمثل لضمان مستقبل مهني آمن للشباب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير العمل محمد جبران وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

الأكثر قراءة

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

مصرع عامل وإصابة آخر بعد سقوطهما من أعلى سقالة في الإسكندرية

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

نجاة اللواء محمود الحبشي مدير أمن التليفزيون المصري من حادث سير

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads