محمد عبد الجليل يكتب: لماذا شكر وزير العمل وزير الداخلية في رسالة رسمية؟ قصة 11 شركة وهمية أزعجت "جبران".. المتهمون علقوا أحلام الشباب على عقود مزيفة

"شكرًا يا سيادة الوزير".. كلمات قالها وزير العمل، محمد جبران، لوزير الداخلية، اللواء محمود توفيق. جملة بسيطة لكنها تحمل في طياتها الكثير.

وليس الأمر مجرد تبادل للعبارات المجاملة، بل قد يحمل في طياته ما هو أعمق بكثير. كان إشارة إلى معركة خفية ضد شبكات تلاعب كانت تستغل أحلام الشباب الباحث عن عمل.

شكر يكشف حقيقة 11 شركة وهمية!



ما السر وراء هذا الشكر؟ الإجابة تكمن في عملية أمنية نوعية كشفت عن 11 شركة وهمية كانت تعمل في الخفاء. هذه الشركات لم تكن مجرد مكاتب عادية، بل كانت مصائد منظمة تستدرج المواطنين، وخاصة الشباب، بوعود كاذبة وفرص عمل وهمية. كانت تعمل تحت ستار تقديم خدمات التوظيف، وتستولي على أموال الباحثين عن وظائف مقابل عقود مزيفة لا قيمة لها.



دور الداخلية كان حاسمًا في هذه العملية. حيث نجحت جهود الأمن العام في تتبع هذه الشركات، التي كانت تنشط بشكل أساسي عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وقامت بضبط القائمين عليها. هذا الإنجاز الأمني هو ما دفع وزير العمل لتقديم شكره وتقديره لوزير الداخلية، باعتباره خطوة استباقية مهمة لحماية سوق العمل من هذا النوع من الاحتيال.

الأثر المزدوج: كيف تضرب الشركات الوهمية سوق العمل والشباب؟



تأثير هذه الشركات لا يتوقف عند مجرد سرقة الأموال. بل يمتد ليشمل ضربة مزدوجة تؤثر على صميم الاقتصاد وسيكولوجية الشباب.

تأثير على سوق العمل والاقتصاد الوطني:

هذه الشركات لا تسرق فقط من جيوب الأفراد، بل تضر بالاقتصاد ككل.، لكنها تتسبب في تشويه سمعة القطاع الخاص: تعمل شركات التوظيف الحقيقية والقانونية وفق قواعد منظمة، لكن وجود هذه الشركات الوهمية يسيء لسمعة القطاع بأكمله.

إعاقة الاستثمار: عندما تنتشر أخبار الاحتيال، قد يتردد المستثمرون في دخول سوق العمل المصري.

خلق سوق موازية غير شرعية: هذه الشركات تعمل خارج إطار القانون، مما يضعف آليات الرقابة الرسمية ويخلق اقتصادًا مظلمًا.

تأثير على الشباب الباحث عن عمل

هؤلاء المحتالون يستهدفون نقطة ضعف حقيقية لدى الشباب وهي حلم الحصول على فرصة عمل لائقة.

صدمة الثقة: بعد أن يقع الشاب ضحية لعملية نصب، يفقد ثقته في المؤسسات الرسمية وفي الشركات الخاصة، مما يجعله أكثر حذرًا وقد يدفعه إلى العزوف عن البحث عن وظيفة.

إحباط نفسي ومعنوي: تدمير آمال وطموحات الشباب يترك أثرًا نفسيًا عميقًا.

ضياع الفرص: بدلًا من البحث عن فرص حقيقية، يضيع الشاب وقته وجهده في مطاردة الأوهام، مما يؤخر مسيرته المهنية.

رسالة خفية: هل تكون هذه الواقعة بداية مرحلة جديدة؟

إن القبض على هذه الشركات هو بلا شك إنجاز أمني، لكن السؤال الأكبر هو: هل يمكن أن تكون هذه الواقعة بمثابة نقطة تحول نحو منظومة أكثر فعالية لحماية سوق العمل؟ هذا الشكر الرسمي قد يكون إشارة إلى أن هناك تنسيقًا أكبر بين الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة، وأن هذه الحادثة قد تكون دافعًا لتعزيز الرقابة والتفتيش الاستباقي.

ربما تكون الرسالة التي يحملها هذا الشكر هي أن حماية سوق العمل من الممارسات غير الشرعية هي مسؤولية مشتركة، وأن التعاون بين الأجهزة الأمنية والوزارات المختصة هو السبيل الأمثل لضمان مستقبل مهني آمن للشباب

