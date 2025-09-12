نفذوا 18 عملية، حبس تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في 3 محافظات

أمرت النيابة العامة بحبس 5 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة الدراجات النارية بأسلوب قص الضفيرة وتنفيذ 18 عملية بمحافظات الجيزة والفيوم وبني سويف.

سرقة الدراجات النارية

وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد بقيام 5 عاطلين بتكوين فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب قص الضفيرة بالجيزة والفيوم وبنى سويف، وتم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ من صحة المعلومات، وتبين من صحتها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط 5 عاطلين لـ4 منهم معلومات جنائية تخصصوا فى سرقات الدراجات النارية بأسلوب قص الضفيرة بالجيزة والفيوم وبنى سويف.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 18 واقعة بنطاق محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف، وتم ضبط المسروقات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

