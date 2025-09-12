الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نفذوا 18 عملية، حبس تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في 3 محافظات

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 5 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة الدراجات النارية بأسلوب قص الضفيرة وتنفيذ 18 عملية بمحافظات الجيزة والفيوم وبني سويف.

 

سرقة الدراجات النارية

وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد بقيام 5 عاطلين بتكوين فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب قص الضفيرة بالجيزة والفيوم وبنى سويف، وتم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ من صحة المعلومات، وتبين من صحتها.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط 5 عاطلين لـ4 منهم معلومات جنائية تخصصوا فى سرقات الدراجات النارية بأسلوب قص الضفيرة بالجيزة والفيوم وبنى سويف.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 18 واقعة بنطاق محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف، وتم ضبط المسروقات.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة الدراجات النارية الدراجات النارية النيابة العامة الجيزة بني سويف الفيوم

مواد متعلقة

المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالسلام

حبس تشكيل عصابي تقوده ربة منزل بتهمة سرقة الدراجات النارية في النزهة

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية وعفو رئاسي وتكليفات حاسمة من السيسي لصالح المواطنين في الكهرباء والصحة

خطوات تقليل الاغتراب بين الكليات على موقع التنسيق (فيديو)

ارتفاع البيضاء وانخفاض كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025

نتنياهو يرد على وزيرة إسرائيلية طالبت بإقناع القاهرة بتهجير الفلسطينيين: لا أمل في إقناع المصريين

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والخيار بعد 24 ساعة من انخفاضهما

اعتزال الخطيب، كيف يخطط الأهلي لمرحلة ما بعد بيبو؟

متقلبة "يوم فوق ويوم تحت"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

سعر السمك اليوم، انخفاض 3 أصناف منها البلطي والبوري يواصل صدماته

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ترك البسملة بالفاتحة والسورة في الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الجلد في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 12 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads