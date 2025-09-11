الجمعة 12 سبتمبر 2025
وليد توفيق يطرح أحدث أغنياته "أنت حبيبي"

وليد توفيق، فيتو
وليد توفيق، فيتو

طرح المطرب اللبناني وليد توفيق أحدث أغنياته “أنت حبيبي” من إنتاج شركة روتانا، عبر كافة تطبيقات الموسيقى.

 

والأغنية من ألبوم وليد توفيق الجديد الذي يطرحه تباعا خلال الفترة القادمة، ويحمل اسم “وليد 2025”.

 

وفي وقت سابق رد المطرب اللبناني وليد توفيق على الشائعات التي انتشرت، وزعمت وفاته بعد نقله للمستشفى بسبب أزمة صحية، والتي أثارت قلق الجمهور.

 

وليد توفيق يرد على شائعة وفاته 

 وقال وليد من خلال فيديو له عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام” إنه بصحة جيدة، والأخبار التي انتشرت عبر السوشيال ميديا ليست صحيحة، مقدما الشكر لكل الفنانين الذين حرصوا على الاطمئنان على صحته.

وليد توفيق المطرب وليد توفيق لبنان بيروت

