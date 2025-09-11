60 مليون دولار تعاقدات تصديرية متوقعة خلال معرض كايرو فاشون للملابس الجاهزة

تحت شعار دعم الصادرات المصرية، انطلقت اليوم الخميس فعاليات الدورة 77 من معرض "كايرو فاشون أند تكس" للملابس الجاهزة والأقمشة ومستلزمات الإنتاج بمشاركة مصرية خالصة، وبحضور أكثر من 350 مصنعًا مصريًا، برعاية وزارتي الاستثمار والصناعة، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.

وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام، لينتهى مساء السبت القادم.

ويغطى المعرض "مجالات متنوعة تشمل الملابس الرجالية والنسائية، الملابس الداخلية، الملابس الرياضية، والأقمشة بمختلف أنواعها. وكذلك مستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة وأجهزة ماكينات الخياطة، مما يُساهم في تطوير الصناعة المحلية."

تعزيز الصناعة الوطنية

وأكد الدكتور محمد الشريف، رئيس لجنة المعارض بالاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، أن الكيانات العارضة في معرض " Cairo fashion&tex" هي مصانع مصرية فقط، دون وجود أي شركة أجنبية أو حتى عربية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية والتركيز على المنتج المحلي وزيادة صادرات القطاع.

وفود وبعثات ومشترين من 20 دولة تشارك في المعرض

أوضح الشريف أن نسخة التصدير من معرض " Cairo fashion&tex" للملابس الجاهزة، تجذب بعثة مشترين ومستوردين ووفود وزائرين يتجاوز عددها 1000 مشتري دولي، قادمين من 20 دولة حول العالم، منها السعودية والأردن والعراق ولبنان وفلسطين وليبيا والجزائر وتونس والمغرب وروندا وإيطاليا ورومانيا وتركيا والمملكة المتحدة والبرازيل والولايات المتحده الأمريكية وكندا، بالإضافة إلى دول تشارك للمرة الأولى مثل روسيا وباكستان.

60 مليون دولار تعاقدات تصديرية متوقعة خلال المعرض

وتوقع الشريف أن يبلغ حجم الصفقات والعقود المتوقعة خلال أيام المعرض الثلاثة قرابة 60 مليون دولار بحد أدنى.

وتابع حديثه قائلًا: إن سمعة معرض " Cairo fashion&tex" التي تم بناؤها على مدار 35 عامًا، تضمن جدية المشترين والعارضين على حد سواء، حيث أن المعرض لا يسمح بدخول أي شركة لا تفي بالتزاماتها.

تنظيم جلسات ثنائية بين المستوردين والشركات المصرية العارضة لزيادة الصادرات

وقال الشريف إن "المنتج المصري أصبح أكثر جاذبية من نظيره الصيني، سواء من حيث السعر أو الجودة أو سرعة التسليم، ونحن اليوم ننافس تركيا بقوة وقد نصل إلى مستوى الصين أو نتفوق عليها." لافتا إلى أن مصر باتت لاعبًا أساسيًا في صناعة وتصدير الملابس الجاهزة، بفضل الجودة العالية والأسعار التنافسية مقارنة بالدول الكبرى.

وأشار إلى أن فعاليات المعرض ستشمل تنظيم لقاءات مباشرة "B2B" بين الوفود التجارية الوافدة والشركات المصرية العارضة، مع إتاحة إمكانية تنظيم زيارات ميدانية للمصانع المصرية للمشترين الراغبين في ذلك، مما يعزز ثقتهم في المنتج ويسهل إبرام الصفقات.

وأكد وجود وفود رسمية من الغرف التجارية ونقابات الملابس في دول عربية مثل الأردن والمغرب وتونس لدعم الشراكات الاستثمارية وتعزيز التعاون المشترك.

ومن المقرر أن تستضيف القاهرة خلال الأسابيع المقبلة فعاليات كبرى، أبرزها "النسخة 78 من "كايرو فاشون" (2 -4 أكتوبر)-معرض "لانجيري وهوم" (26-28 نوفمبر)-معرض الجلود (19 ديسمبر).

