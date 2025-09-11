ساخرون.. وزير السياحة والآثار: ياريت الناس تعرف إن الترويج السياحي فن مش عن عن

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن السيد شريف فتحى وزير السياحة والآثار عقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن فيديو الترويج للمتحف المصرى الكبير.. حيث قام الوزير بتوجيه النقد للشاب عبد الرحمن قائلا: دى حقوق ناس ومش لعب عيال صغيرة

صرح بذلك مصدر "فشار" غاوى تنكيت وهزار وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال للوزير قائلا: ممكن نعرف الخطة اللى عملتها حضرتك للترويج للمتحف الكبير؟!



فرد عليه الوزير ساخرا: انا فعلا كنت عامل خطه بس نسيتها... لكن ياريت الناس تعرف إن الترويج السياحى فن مش عن عن.. وياريت نسيب العيش لخبازينه!

