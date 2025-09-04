مصرع طفل وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان

وقع حادث بالطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن مصرع طفل وإصابة 14 آخرين.

تلقى مدير أمن أسوان إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من الكيلو 90 اتجاه إدفو، ووجود مصابين ووفيات بالحادث.

وتم الدفع بـ سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص وهو: عبد الله محمود على، 12 سنة، العنوان إسنا محافظة الأقصر، وذلك أثناء محاولة إسعافه بمستشفى النيل بمدينة إدفو.

وأصيب فى الحادث 14 شخصًا تتراوح أعمارهم ما بين 5 سنوات إلى 50 سنة، وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى النيل بمدينة إدفو لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

