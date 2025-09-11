استئصال ورم ضخم وزنه 7 كيلو بمستشفى ههيا المركزي بالشرقية

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى ههيا المركزي بمحافظة الشرقية في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم ليفي يزن نحو 7 كيلوجرامات مصحوبًا بأكياس متعددة على المبيض، لمريضة كانت تعاني من نزيف مهبلي وآلام شديدة بالبطن.

استئصال الورم والأكياس

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الجراحة تكللت بالنجاح، حيث تم استئصال الورم والأكياس، وخرجت المريضة من المستشفى بعد استقرار حالتها، مع التنبيه بمتابعتها دوريًا في العيادات الخارجية.

وأكدت الوزارة أن هذا النجاح يعكس كفاءة الكوادر الطبية وجهود الفرق الجراحية، موجهة الشكر لكل من ساهم في إنقاذ حياة المريضة.

كان قد نجح فريق الرعاية المركزة بمستشفى القبطي التابع للمؤسسة العلاجية بوزارة الصحة، في إنقاذ حياة المريضة أميرة أحمد عنتر، 36 عامًا، والتي وصلت إلى المستشفى يوم 10 أغسطس الماضي، محولة من أحد المستشفيات الخاصة، بتشخيص مبدئي يفيد بـ"تلف تام في خلايا المخ" جراء حادث مروع أسفر عن سحجات متعددة بأنسجة المخ.

كانت المريضة في حالة حرجة على جهاز تنفس صناعي، تعاني من التهاب رئوي وهبوط حاد بالدورة الدموية، إضافة إلى فشل متعدد في وظائف الأعضاء وتخثر بالدم، ما جعل فرص نجاتها شبه مستحيلة.

خطة علاجية دقيقة على مدار شهر فور استقبال الحالة

وضع فريق الرعاية المركزة خطة علاج متكاملة استمرت شهرًا كاملًا، تضمنت السيطرة على الالتهابات البكتيرية، وإنعاش الدورة الدموية، وتحسين وظائف الأعضاء.

ومع مرور الوقت، تمكن الفريق الطبي من فصل المريضة عن جهاز التنفس الصناعي بعد تحسن حالتها واستعادة وعيها تدريجيًا، لتبدأ بعدها رحلة التأهيل الطبي.

وخضعت المريضة لعملية جراحية دقيقة لتثبيت الكتف بعد خلعه بالكامل، أعقبها برنامج علاجي مكثف ساهم في عودتها إلى حالتها الطبيعية واستقرار مؤشرات حياتها.

أصحاب البالطو الأبيض هم خط الدفاع الأول عن حياة المرضى

أشاد الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، بالجهود الاستثنائية التي بذلها الفريق الطبي، مؤكدًا أن "أصحاب البالطو الأبيض هم خط الدفاع الأول عن حياة المرضى، يسابقون الزمن يومًا بعد يوم لتحقيق إنجازات إنسانية ووطنية تسطر بحروف من نور".

