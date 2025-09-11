شعبة الذهب تكشف توقعاتها للأسعار خلال الفترة المقبلة

أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام الغرف التجارية، أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا محلوظًا خلال الأيام المقبلة، وذلك مع استمرار العوامل السياسية والجيوسياسية إقليميًا وعالميا.

ارتفاع أسعار الذهب

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن سعر أوقية الذهب بات يتحرك في مستويات قياسية، مما يشكل ضغطًا مباشرًا على السوق المحلية، خصوصًا مع استقرار وانخفاض سعر الدولار.

السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب

وأشار إلى أن التوترات السياسية العالمية تزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن، وبالتالي سنشهد مزيدا من التحركات في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن خفضا محتملا لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتجديدات في سياسات البنوك المركزية مثل الصين، والتوترات الإقليمية والدولية، قد يدفع سعر الذهب إلى المزيد من الصعود، متوقعًا وصول سعر جرام عيار 21 إلى 5000 جنيه.

وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار قد يساهم في عدم تجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 الـ 5000 جنيه خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.