ريم مصطفى تستعد لتصوير أحدث بطولاتها السينمائية "حين يكتب الحب"

تستعد الفنانة ريم مصطفى لتصوير أحدث بطولة سينمائية لها والتي تحمل اسم “حين يكتب الحب” بمشاركة نخبة من نجوم السينما، من بينهم السوري معتصم النهار في أولى تجاربه بالسينما المصرية، إلى جانب أحمد الفيشاوى، سوسن بدر، جميلة عوض، شيري عادل، محسن محيي الدين، السورية سارة بركة، إلهام صفي الدين، نانسي صلاح، شريف حافظ وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات ومن إخراج محمد هانى.

آخر أعمال ريم مصطفى

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم مصطفى في السينما كان فيلم "أهل الكهف" الذي تم عرضه في عيد الأضحى من العام الماضي، وشاركت في بطولته إلى جانب خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

