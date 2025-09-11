مدرب جديد ينضم رسميا لجهاز هانز فليك في برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميا انضمام نجمه السابق تياجو ألكانتارا إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة هانز فليك.

وأكد برشلونة تعيين اللاعب السابق كمدرب للفريق، وسيشمل دوره المساعدة في الجوانب التكتيكية والتحضير للتدريبات، خاصة أن تياجو ألكانتارا سبق أن مع هانز فليك نفسه لفترة وجيزة قبل انطلاق الموسم الماضي 2024-2025.

ولعب تياجو في صفوف برشلونة وبايرن ميونيخ وليفربول في مسيرته الاحترافية، بينما مثل المنتخب الإسباني في 46 مباراة دولية.

ليس برشلونة، ميسي مرشح للعودة إلى الدوري الإسباني

فيما كشفت تقارير صحفية، إن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يخطط في الخفاء، للتعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي، حينما ينتهي عقده بصورة رسمية في الملاعب الأمريكية.

أتلتيكو مدريد يحلم بإعادة ميسي إلى الدوري الإسباني

وفقًا لما ورد في "سبورت سكيدا" يحلم أتلتيكو مدريد بإعادة ميسي إلى الملاعب الإسبانية بعد 4 سنوات من الرحيل عن صفوف برشلونة عبر صفقة انتقال حر، انضم بموجبها عام 2021 إلى باريس سان جيرمان، الذي قضى بصحبته عامين قبل الرحيل صوب إنتر ميامي الأمريكي.

وينتهي عقد ميسي مع إنتر ميامي بنهاية العام الجاري، دون توصل الطرفين إلى اتفاق من أجل التمديد، وهو ما دفع البعض للحديث عن إمكانية انضمامه إلى وجهة جديدة، خاصة بعد الفشل في قيادة النادي الأمريكي نحو حصد الألقاب الهامة.

رد أتلتيكو مدريد على أبناء التعاقد مع ميسي

وسرعان ما تدخلت إدارة أتلتيكو مدريد لحسم هذه الشائعات التي بدأت تسيطر على عقول محبي النادي، مؤكدين أن فكرة الحصول على خدمات ليونيل ميسي لا يمكن أن تتحول إلى حقيقة في العام الحالي.

قال إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد في تصريحات صحفية: "ليونيل ميسي يلعب في الوقت الراهن بالولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أنه سيبقى هناك، من غير المرجح أن يعود إلى أوروبا، لا أعرف كيف فكر الإعلام بإمكانية انضمامه إلى أتلتيكو مدريد (يضحك)، لدينا فريق رائع ومتكامل، كل ما نريده الآن أن نركز من أجل تحقيق النتائج".

أرقام ميسي في رحلته مع برشلونة

خلال حقبة حضوره في إسبانيا، خاض ميسي 778 مواجهة عبر مختلف المنافسات بقميص برشلونة، أحرز خلالها 672 هدفًا، مع تقديم 303 تمريرات حاسمة، ليتحول هناك إلى أسطورة لا يمكن تجاهلها في تاريخ كرة القدم.

وخلال مشواره الاحترافي، لعب ميسي 43 مواجهة أمام أتلتيكو مدريد عبر مختلف المنافسات، حقق الفوز في 24 مباراة منها، وتعادل في 11 مباراة، مقابل الخسارة في 8 مباريات، ونجح خلالها في تسجيل 32 هدفًا، مع تقديم 9 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن برشلونة حاول مرارًا استعادة خدمات ميسي من أجل تحقيق أحلام الجماهير التي تتمنى رؤيته بقميص النادي الكتالوني من جديد، لكن الأسطورة الأرجنتينية أظهر رغبة واضحة في الابتعاد عن ضغوطات كرة القدم، واللعب في مسابقة هادئة على غرار الدوري الأمريكي، خاصة بعد تحقيق حلم الفوز بكأس العالم في قطر 2022.

