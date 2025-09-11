ترامب ينعى تشارلي كيرك ويصفه بـ"شهيد الحقيقة والحرية" ويعلن منحه وسام الحرية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس: “إن كثير من الأمريكيين حزينون على مقتل الناشط تشارلي كيرك”، مضيفا: “سأمنحه وسام الحرية قريبا”.

تشديد الحراسة حول البيت الأبيض بعد مقتل تشارلي كيرك

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطاب "اليسار الراديكالي" بالمساهمة في اغتيال حليفه الوثيق المؤثّر اليميني تشارلي كيرك الذي قُتل بالرصاص أمس الأربعاء، خلال فعالية جامعية في ولاية يوتا، معتبرا إياه "شهيد الحقيقة والحرية".

اليسار الراديكالي يشبّه أمريكيين رائعين من أمثال تشارلي بالنازيين

وقال ترامب في مقطع فيديو بثه على شبكته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: إنّه "منذ سنوات، واليسار الراديكالي يشبّه أمريكيين رائعين من أمثال تشارلي بالنازيين وبأسوأ المجرمين والقتلة الجماعيين في العالم، هذا النوع من الخطاب مسؤول بشكل مباشر عن الإرهاب الذي نشهده اليوم في بلدنا، وهذا الأمر يجب أن يتوقف فورًا".

وأضاف ترامب: "ستتعقّب إدارتي كلّ من ساهم في هذه الجريمة الشنيعة وفي أيّ عنف سياسي آخر، بما في ذلك المنظّمات التي تمولّهم وتدعمهم".

